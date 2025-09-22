Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso « Mêbo » - Le ministère chargé de l'Action humanitaire offre 650 tonnes de sable

21 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Aly Sawadogo et Bénédicte KAM

Une délégation du ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale conduite par le directeur de cabinet, le commandant Michaël Nitièma, a remis 650 tonnes de sable à l'initiative présidentielle Faso « Mêbo » le jeudi 18 septembre 2025, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso est engagé dans une dynamique de développement endogène à travers plusieurs initiatives dont Faso « Mêbo ». Comme plusieurs autres départements ministériels, celui de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale a apporté son soutien à l'initiative. En effet, une délégation conduite par le directeur de cabinet du ministre, le commandant Michaël Nitièma, a remis 650 tonnes de sable aux responsables de Faso Mêbo, le jeudi 18 septembre 2025, à Ouagadougou.

Le commandant Nitièma a indiqué que ce don estimé à environ 5 millions F CFA se veut un geste noble et symbolique du département en charge de l'action humanitaire en faveur de l'Initiative présidentielle. Il est convaincu que grâce à Faso Mêbo, le Burkina sera doté de villes embellies, assainies, propres et agréables à la vie de tous. Le ministère chargé de l'Action humanitaire ayant en charge, aux côtés de celui de la Sécurité, la construction de 1000 logements au profit des populations vulnérables et personnes déplacées internes, le commandant Nitièma a confié que les deux départements mesurent à cet effet l'immensité des besoins à travers l'initiative Faso « Mêbo ». Il a donc félicité et encouragé les acteurs de Faso Mêbo pour le travail fastidieux et noble qu'ils abattent au quotidien pour l'embellissement des villes.

