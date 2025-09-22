Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso « Mêbo » - une amicale des militaires et anciens militaires remet du matériel d'un million FCFA

21 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Soumaïla Bonkoungou et Mohamed LY

L'Amicale des militaires et anciens militaires de l'armée américaine, originaires du Burkina Faso a offert du matériel d'une valeur d'un million FCFA à l'initiative présidentielle Faso Mêbo, vendredi 19 septembre 2025 à Ouagadougou.

Les contributions en faveur de l'initiative présidentielle Faso Mêbo se poursuivent. Dans cet élan, l'Amicale des militaires et anciens militaires de l'armée américaine, originaires du Burkina Faso, a offert du matériel d'une valeur d'un million FCFA, vendredi 19 septembre 2025 à Ouagadougou. Le représentant des donateurs Romuald Kalifa Dao, par ailleurs, secrétaire général de l'Autorité de régulation du secteur de l'énergie (ARSE), a précisé qu'un grand engouement et un réel engagement des populations pour soutenir l'initiative présidentielle Faso Mêbo a été constaté.

C'est pourquoi, a-t-il expliqué, l'amicale a voulu apporter sa modeste contribution à l'initiative. M. Dao a signifié que ce don est composé de 40 tonnes de granit et 75 tonnes de sable dont la valeur est estimée à un million FCFA. « Le message que nous voulons faire passer est de dire que par notre position, partout où on se trouve, on reste attaché à la patrie », a-t-il affirmé au nom des donateurs.

Selon lui, ces dons qui sont des besoins réels exprimés par Faso Mêbo ont été possibles grâce à une contribution volontaire des membres de l'amicale. Romuald Kalifa Dao a invité l'ensemble des Burkinabè, où qu'ils se trouvent à toujours apporter leur appui aux initiatives présidentielles pour le bien de tous.

L'Amicale des militaires et anciens militaires de l'armée américaine, originaires du Burkina Faso a été créée en 2022 et a déjà collecté des dons de vivres au profit de la population de Djibo. Elle compte à ce jour, 38 membres.

