Burkina Faso: Initiatives présidentielles - Faso Mêbo dépose ses valises dans les Banwa et le Sourou

Le gouverneur de la région des Bankui (Boucle du Mouhoun), Babo Pierre Bassinga, a procédé au lancement officiel de l'initiative présidentielle Faso Mêbo dans les régions des Bankui et du Sourou, le vendredi 19 septembre 2025, à Boromo, chef-lieu de la province des Balé.

Longtemps réclamée par les populations désireuses de montrer leur engagement révolutionnaire aux côtés des plus hautes autorités du pays, l'initiative présidentielle Faso Mêbo s'installe enfin dans les régions des Bankui et du Sourou. L'opération a été lancée par le gouverneur Babo Pierre Bassinga qui a expliqué que ce programme contribuera à transformer le visage des villes et des édifices des deux régions. Pour lui, ce lancement vise à accompagner les politiques publiques du président du Faso.

« En lançant cette opération, nous montrons que nous partageons la vision du capitaine Ibrahim Traoré et que nous sommes mobilisés et engagés à la rendre opérationnelle sur l'ensemble du territoire régional », a-t-il déclaré. Le gouverneur a donc invité les populations à se mobiliser pour soutenir Faso Mêbo dans ses réalisations.

« Levons-nous en acteurs et apportons notre contribution, quelle qu'en soit la nature : ciment, agrégats et autres matériels de construction pour l'édification de notre nation », a-t-il exhorté. A l'en croire, sécurité et développement vont de pair, car ils constituent deux faces d'une même médaille. Selon lui, les initiatives présidentielles sont cruciales pour le pays parce que la reconquête du territoire national est indissociable des politiques de développement.

Il a encouragé chaque province et chaque commune à rivaliser d'ardeur, afin que les voies urbaines et interurbaines de la région soient profondément transformées.

Pour marquer leur adhésion à cette initiative, les populations de la province des Balé ont fait don de plus de 127 tonnes de ciment, d'agrégats et de divers matériels de construction. Le représentant des députés de la région des Bankui à l'Assemblée législative de transition (ALT), Kanibé Tuina, a lui aussi soutenu l'initiative en offrant du ciment au nom des députés.

« Ce geste vise à montrer la voie et à inviter la population à contribuer. C'est pour leur dire que nous sommes à leurs côtés et que les initiatives des plus hautes autorités doivent être soutenues », a-t-il affirmé. Quant à la coordonnatrice provinciale des femmes des Balé, Fatimata Gnessien, elle a salué une initiative louable et promis l'implication des femmes aux travaux de Faso Mêbo. « Nous allons encourager les femmes à se mobiliser afin d'accompagner Faso Mêbo dans notre province », a-t-elle assuré.

Avant le lancement officiel, les populations ont participé à un cross populaire pour donner le ton à cette cérémonie.