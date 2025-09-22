Guinée: Les premiers documents affichés par l'un des plus grands centres de vote

22 Septembre 2025
Aminata.com (Conakry)

Le vote référendaire s'est déroulé dans un calme particulier dans la cité de Karamoko Alfa, où les citoyens étaient appelés à peupler les 744 bureaux de vote pour exercer leur devoir citoyen.Certes, la matinée a connu plus d'affluence que l'après midi et certaines zones se sont mieux illustrées que d'autres mais la décision de fermer les bureaux une heure plus tard que celle initialement indiquée n'a pas eu beaucoup d'impact car, les membres des bureaux ont eu peu à faire dans une bonne partie de la soirée faute de votants.

Peu après la prière de 19 h, au centre de vote de Kouroula, 3 bureaux ont affiché le fruit de leur travail.

C'est d'abord, le bureau de vote mosquée 1 de Kouroula où sur 326 inscrits 309 bulletins ont été reçus pour 214 votants dont 137 oui et 62 non et 12 bulletins nuls.

Au bureau de vote Mairie de Kouroula sur 152 bulletins trouvés dans l'urne,18 sont nuls.108 en faveur du oui dixit le document et 33 en faveur du non.

Au bureau de vote de Kouroula, arbre à palabres sur 83 inscrits, il y a 56 votants, pour 0 bulletin nul, 46 pour le oui et 10 pour le non.

À noter que le DGE Saliou Yaya Barry joint au téléphone à 19 h 57 attendait encore que le résultat du dépouillement lui soit totalement remis pour la suite du processus.

