Afrique: La sélection marocaine de futsal en Argentine pour participer à un tournoi FIFA

La sélection marocaine de futsal prend part, à un tournoi international inscrit au calendrier FIFA, organisé en Argentine, où elle affrontera les sélections locale et chilienne.

Ce rendez-vous constitue une étape importante dans la préparation des Lions de l'Atlas, sacrés champions d'Afrique en titre et actuellement parmi les meilleures équipes au niveau mondial.

Sous la houlette de l'entraîneur Hicham Dguig, l'équipe marocaine disputera deux rencontres de haut niveau à 24 heures d'intervalle : samedi face au Chili et dimanche contre les Argentins champions du Monde.

Dans une déclaration à la MAP, le sélectionneur national a affirmé que l'objectif principal du séjour de la sélection en Argentine consiste à « maintenir le rythme de la haute compétition internationale, afin d'améliorer le classement de l'équipe nationale au niveau mondial ».

Pour Hicham Dguig, la participation à ce tournoi contre l'Argentine et le Chili permettra de tester le rendement des nouveaux joueurs qui ont rejoint récemment la sélection nationale et d'observer le comportement de l'équipe dans un contexte adverse.

Rappelant que la sélection argentine s'était inclinée face au Maroc en septembre 2023 par 7-0, Hicham Dguig a exprimé la détermination de ses joueurs à confirmer cette performance lors du match prévu dimanche prochain à Buenos Aires.

Conscient que l'Argentine et le Chili sont des adversaires de grande qualité, habitués aux grands rendez-vous, le sélectionneur national a souligné que c'est précisément ce type de défis qui permet de progresser et d'évaluer la maturité du groupe en cette période transitoire ultérieure à la Coupe du monde.

Le technicien marocain a également insisté sur l'importance d'exposer les joueurs à un contexte exigeant, très loin du Maroc et face à un public étranger.

Ce jeudi, l'ambassade du Maroc en Argentine a organisé une réception en l'honneur de la sélection marocaine.

A cette occasion, l'ambassadeur du Royaume, Fares Yassir, a indiqué que grâce aux exploits des différentes équipes marocaines de football, notamment lors du Mondial de 2022, le nom du Maroc s'est imposé comme une puissance montante du sport de haut niveau.

La sélection marocaine de futsal, qui occupe actuellement le 6e rang mondial au classement FIFA, s'est affirmée comme l'une des équipes les plus performantes de la discipline. Son palmarès récent inclut trois titres consécutifs de champion d'Afrique et une présence remarquée en Coupe du monde 2024 en Ouzbékistan, où elle avait atteint les quarts de finale.

Divers

Ligue des champions

L'ASFAR et la RSB entameront ce dimanche la compétition de la Ligue des champions d'Afrique. Ainsi pour le compte du match aller du premier tour préliminaire, les Militaires affronteront, à partir de 20 heures au stade olympique de Rabat, le club gambien de Real Banjul.

Quant à la RSB, un bleu de la C1, elle croisera le fer en déplacement (16h00) avec la formation togolaise de l'ASC Kara.

Deux adversaires largement dans les cordes des deux clubs marocains qui, au vu de leur standing, sont outillés pour atteindre les tours avancés de la LDC.

A noter qu'en Coupe de la CAF, l'OCS, qui découvre la compétition continentale, devait rencontrer vendredi, toujours pour le compte du match aller du tour préliminaire, l'équipe d'AS Nigelec du Niger.

Le WAC, deuxième représentant du football national en Coupe de la Confédération, est exempt de ce tour de chauffe.

Mondial 2030

Les préparatifs à l'organisation de la Coupe du monde 2030 ont été au centre d'une rencontre, jeudi, entre le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, et le président de la Fédération portugaise de football (FPF), Pedro Proença.

Lors de cette rencontre entre les deux partenaires dans l'organisation de la Coupe du monde 2030, aux côtés de l'Espagne, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur plusieurs questions liées à la préparation de cette grand-messe du football mondial, affirme la FRMF sur son site web.

Par ailleurs, précise la même source, une délégation de la FPF a visité le stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, ainsi que le Complexe Mohammed VI de football.

Botola Pro D1

La page de la deuxième journée de la Botola Pro D1 sera tournée ce week-end avec la programmation des quatre dernières confrontations.

Samedi à 18h00, le CODM affrontera le FUS et à 20h00, le HUSA jouera le MAS. Dimanche, la RCAZ sera à l'épreuve du DHJ (16h00) et l'UTS héritera du nouveau promu Olympique Dchira (18h00).