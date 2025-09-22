Togo: Huit prêtres consacrés à Atakpamé sous la présidence de l'évêque d'Évreux

21 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Le diocèse d'Atakpamé (région des Plateaux) a vécu un moment particulier dimanche avec l'ordination de huit nouveaux prêtres, une cérémonie présidée par Mgr Olivier de Cagny, évêque d'Évreux (France).

Par l'imposition des mains, il a transmis aux impétrants le don de l'Esprit Saint, les consacrant « prêtres du Christ » pour le service de l'Église et des fidèles.

Dans son homélie, Mgr de Cagny a exhorté les nouveaux prêtres à se mettre pleinement au service de leurs communautés.

Il a également insisté sur la charité et l'unité, rappelant aux nouveaux consacrés la nécessité de rester au service de leurs pairs : « Rejetons tout esprit de clan, tout esprit de division. Soyons à l'écoute de tous les signes de l'amour de Dieu et soyons serviteurs comme des frères. »

La présence de Mgr de Cagny à Atakpamé s'inscrit dans le cadre des festivités du 60e anniversaire de l'érection canonique du diocèse. Créé en 1964 par le pape Paul VI, ce diocèse est devenu au fil des décennies un pilier de l'Église catholique au Togo.

La cérémonie a rassemblé de nombreux fidèles.

