Afrique: Une jeunesse dynamique et des ressources abondantes au coeur du futur global

À la veille de la Semaine de haut niveau de l'Organisation des Nations unies (ONU), le secrétaire général, António Guterres, a lancé un appel fort en faveur de l'Afrique, soulignant que le continent est « au cœur des opportunités considérables » du XXIe siècle.

Lors de l'événement "Une Afrique imparable", organisé par le Pacte mondial de l'ONU et l'Union africaine, Antonio Guterres a plaidé pour un investissement massif dans les atouts du continent. « L'Afrique est la région la plus jeune du monde. Elle regorge de ressources renouvelables, de créativité, d'innovations, de richesses naturelles et d'énergie humaine. Mais elle est trop souvent oubliée dans les grands flux de capitaux mondiaux », a-t-il déploré.

Zone de libre-échange, transformation structurelle et révolution industrielle verte et inclusive

La Zone de libre-échange continentale africaine est, selon Guterres, un levier stratégique. Pour libérer son plein potentiel, le continent doit accélérer ses investissements dans les infrastructures : routes, ports, normes communes, réseaux énergétiques, et cadres réglementaires stables. L'Afrique ne capte aujourd'hui que 2 % des investissements mondiaux en énergies renouvelables, alors qu'elle détient un immense potentiel solaire, éolien et hydraulique. « L'avenir énergétique de l'Afrique doit être propre, inclusif et souverain », a insisté le chef de l'ONU, tout en mettant en garde contre une exploitation extractive des minerais critiques sans bénéfices locaux.

Agriculture et sécurité alimentaire

Malgré plus de la moitié des terres arables non cultivées du globe, l'Afrique importe chaque année plus de 100 milliards de dollars de nourriture. António Guterres appelle à une transformation systémique, via l'agriculture intelligente, les technologies climatiques, l'irrigation et le renforcement des femmes rurales.

Le numérique et l'intelligence artificielle : nouveaux piliers de l'inclusion

L'Afrique doit prendre part « dès le départ » à la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. Le secrétaire général préconise un plan mondial de formation et d'infrastructure numérique, qui permettrait la création de millions d'emplois pour les jeunes. Il appelle à une connectivité abordable et à un leadership africain dans les innovations de demain.

Le nerf de la guerre : une réforme du financement mondial

« Rien de tout cela ne sera possible sans justice financière », a déclaré Guterres. Il a insisté sur la nécessité d'une refonte profonde du système financier international, aujourd'hui jugé obsolète. Il plaide pour l'allégement de la dette, une meilleure représentation de l'Afrique dans les institutions mondiales, y compris au Conseil de sécurité, et l'accès équitable aux ressources pour faire face aux urgences climatiques et sociales.

L'Afrique, forte de sa jeunesse, de ses richesses naturelles et de sa créativité, peut devenir un moteur de croissance inclusive et durable. Mais cette promesse ne pourra se réaliser sans investissements stratégiques, réformes globales, et partenariats équitables. L'ONU appelle à une mobilisation urgente pour que le continent prenne sa place de plein droit dans le futur du monde.