Congo-Brazzaville: Vient de paraître - 'Lumière sur la République du Congo, la grande alchimie patriotique' de Ramsès Bongolo

Paru aux éditions Alliance Koongo, l'ouvrage de 428 pages donne un éclairage inédit sur trois décennies d'histoire de la République du Congo. Cet essai écrit des mains de maître par Ramsès Bongolo ouvrira définitivement les yeux sur le véritable visage de l'opposition radicale et les manigances de la Françafrique.

Véritable incursion dans les coulisses de l'État congolais, "Lumière sur la République du Congo, la grande alchimie patriotique" parle des manoeuvres secrètes ayant conduit à l'organisation de la Conférence nationale souveraine de 1991, mère du renouveau démocratique; aux troubles politiques de 1997 en passant par les non-dits du piétinement de l'émergence économique prévue à l'horizon 2025, etc. Ce livre exceptionnel exhume des pans entiers de l'histoire de la République du Congo et accompagne cette trame historique d'une lourde couche de révélations et d'analyses à cheval entre la politique et la diplomatie, la philosophie et la psychosociologie, la psychanalyse et la théosophie, le journalisme et le panafricanisme.

l' ouvrage ouvre définitivement les yeux sur le véritable visage de l'opposition radicale et les manigances de la Françafrique. Le message de cette plaidoirie magistrale est très clair comme le signifie son auteur. « Réveillons-nous ! Mobilisons-nous ! Rangeons-nous derrière le Grand patriarche ! On n'a pas besoin d'eau potable pour éteindre le feu dévorant du mensonge. Face aux ténèbres grandissantes de la désinformation, allumons les torches inextinguibles de la vérité. Contre les turbulentes tempêtes du pessimisme et du désespoir, hissons avec force et vigueur les voiles de l'optimisme, de l'espoir et du patriotisme. Face aux faux témoignages et à la haine tribale, opposons avec douceur un déluge d'amour infini », écrit-il.

En effet, la guerre de l'information lancée par les activistes de l'opposition dans le but de déstabiliser le régime de Brazzaville, à l'orée de la présidentielle de mars 2026, oblige les grands archivistes à sortir de leur réserve pour dire aux fabricants des fausses informations et aux pseudo-journalistes des réseaux sociaux que leurs "petites certitudes" ou ce qu'ils considèrent comme des "évidences" ne sont, en fait, que des apparences. Derrière le voile des apparences se cache la lumière de la vérité.

Éditeur, écrivain, critique littéraire, maître de cérémonie, panafricaniste, spécialiste de la philosophe pharaonique et promoteur culturel, Ramsès Bongolo est l'auteur d'une quarantaine de publications, dont "Édith Lucie Bongo Ondimba : une humanité toute proche de la divinité" ; "La danse du patriote, vers une jeunesse d'honneur" ; "Atlantide, le paradis perdu" ; "Celtillos le petit druide, Le compte de Fontainebleau" ; "Méditations solaires" ; "La vampiricide" ; "La saga des rois d'Asgard" ; etc.