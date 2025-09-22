Congo-Kinshasa: Plaidoyer international - Le pays relance le combat pour les victimes des crimes de masse

22 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Sylvain Andema

Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé aux premières heures du 21 septembre à New York, aux États-Unis d'Amérique. Il est accompagné de la Première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, ainsi que de plusieurs ministres sectoriels.

Le chef de l'État prendra part aux travaux de la quatre-vingtième session de l'Assemblée générale des Nations unies, un rendez-vous diplomatique majeur qui rassemble les dirigeants du monde autour des grands enjeux globaux. Avant le sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu pour ce 23 septembre, le président Tshisekedi participe, dès ce 22 septembre, aux activités commémoratives marquant le 80e anniversaire de l'ONU, organisées à son siège.

Placées sur le thème « Mieux ensemble : plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains », ces cérémonies mettront en lumière les valeurs fondatrices des Nations unies, que la Républiqu démocratique du Congo (RDC) entend défendre et promouvoir sur la scène internationale. Selon le programme officiel de la 80e Assemblée générale des Nations unies, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'exprimera devant la tribune de l'ONU ce 23 septembre, aux alentours de 14 heures (soit 19 heures à Kinshasa), lors de la deuxième session de l'après-midi.

Un discours très attendu

Désigné vice-président de cette session de l'Assemblée générale, le chef de l'État congolais aura également la responsabilité de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement, ainsi que de présider certaines réunions des commissions. Ce rendez-vous annuel intervient dans un contexte mondial tendu, marqué par la montée des tensions géopolitiques, une crise du multilatéralisme et la persistance de conflits sécuritaires à travers le globe.

Le discours du président Tshisekedi est très attendu, au regard des progrès diplomatiques notables qu'il a obtenus en faveur de la RDC, notamment en ce qui concerne la sécurité dans l'Est du pays, les relations régionales et la défense de la souveraineté nationale. Cette 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU représente également une nouvelle occasion pour lui de renforcer son plaidoyer en faveur de la reconnaissance internationale du "Génocost" congolais (Terme désignant les crimes de masse perpétrés contre la population congolaise depuis plusieurs décennies).

En marge de cette Assemblée générale, le chef de l'État aura également des entretiens bilatéraux et multilatéraux de haut niveau, visant à consolider les alliances diplomatiques de la RDC, à mobiliser davantage de soutien international pour la paix dans sa partie Est, et à attirer des partenariats responsables au bénéfice du développement national.

