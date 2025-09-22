Togo: Faure Gnassingbé fait rentrer l'Université de Kara dans l'histoire avec Professeur HOUZOU MOUZOU comme Présidente

Créée par décret le 21 janvier pour officiellement ses portes le 23 janvier 2004, l'Université de Kara est aujourd'hui entrée dans l'histoire en termes de promotion du genre au Togo. Cette deuxième université publique du Togo va désormais être dirigée par Professeur Prénam HOUZOU-MOUZOU.

Médecin Lieutenant-Colonel des Forces armées togolaises (FAT) et spécialiste en Rhumatologie, Professeur titulaire Grâce Prénam HOUZOU-MOUZOU a été nommée ce 19 septembre 2025 par le Président du Conseil Faure Gnassingbé.

Cette nomination marque un tournant historique dans l'enseignement supérieur togolais, consacrant pour la première fois une femme à la tête d'une université publique nationale.

En effet, le Professeur Grâce Prénam HOUZOU-MOUZOU incarne l'excellence académique, le leadership institutionnel et l'engagement au service de la santé, de la recherche et de la formation. Son parcours exceptionnel, jalonné de premières historiques, témoigne d'une rigueur scientifique et d'un dévouement sans faille à la promotion du savoir et à l'émancipation des femmes dans les sphères académiques et militaires.

Titulaire de diplômes des universités de Lomé, Abidjan et Lille, ancienne Interne des Hôpitaux du Togo, Mme HOUZOU-MOUZOU dirige depuis 2012 le service de rhumatologie du CHU-Kara, premier service spécialisé décentralisé hors de Lomé. Elle a également présidé la Commission Médicale Consultative du CHU-Kara, contribuant activement à l'amélioration des soins et à la structuration des services hospitaliers dans la région.

Au sein de l'Université de Kara, son ascension est remarquable : Assistante chef de clinique en 2012, Maître-Assistante du CAMES en 2015, Maître de Conférences Agrégée (major de promotion) en 2018, Professeure Titulaire en 2022, Vice-Doyenne de la Faculté des Sciences de la Santé de 2021 à 2024, puis Doyenne depuis septembre 2024. Elle a également présidé plusieurs commissions stratégiques, dont celle de la recherche et de l'innovation, et dirigé le comité d'organisation du 20ème anniversaire de l'Université.

Distinguée par la Mission des Nations Unies au Darfour, décorée Chevalier puis Officier de l'ordre national du Mérite, le Professeur Houzou Prénam est une figure emblématique du mérite, du courage et de la compétence. Elle est la première Femme militaire interne des hôpitaux, la première Femme militaire Professeure d'Université, la première Femme Doyenne de faculté à l'Université de Kara, et désormais la première Femme Présidente d'Université au Togo.

Sa nomination par le Président du Conseil est un symbole fort pour la jeunesse togolaise, pour les femmes engagées dans les carrières scientifiques et pour l'ensemble de la communauté universitaire. Elle ouvre une nouvelle ère de gouvernance inclusive, d'innovation académique et de rayonnement international pour l'Université de Kara.

Affectueusement appelée « La Madré » par ses étudiants, Professeur HOUZOU-MOUZOU, qui avait pris fonction au poste de Doyenne de la FSS-UK le 20 septembre 2024, succède au Professeur Kokou TCHARIE, au terme de la cérémonie de passation intervenue ce 20 septembre 2025 à la tête de l'Université de Kara.