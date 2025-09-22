Togo: Une infrastructure prête pour les plus grands porte-conteneurs du monde

21 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Port autonome de Lomé (PAL) vient de franchir une étape dans son développement. Désormais, il est en mesure d'accueillir des navires de 400 mètres de long.

Cette avancée confirme la montée en puissance du PAL comme hub portuaire stratégique en Afrique de l'Ouest.

Les travaux de dragage débutés en juillet par Lomé Container Terminal (LCT) se sont achevés plus tôt que prévu cette semaine.

Ils ont permis d'atteindre une profondeur de 18,60 m dans le chenal d'accès, d'élargir le cercle d'évitage de 500 à 550 m, d'augmenter la profondeur du bassin du terminal à -17,60 m et d'approfondir l'avant-bassin jusqu'à -17,95 m.

Le chantier a été financé conjointement par Mediterranean Shipping Company (MSC) via Terminal Investment Limited (TIL) et China Merchants Port Holding.

Grâce à ces aménagements, la capacité annuelle du LCT passera à 2,5 millions d'EVP (équivalents vingt pieds), avec la création de près de 150 emplois directs.

Le PAL peut désormais accueillir à pleine charge les plus grands porte-conteneurs du monde, d'une capacité allant de 19 000 à 24 000 EVP.

