L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture (ICESCO) organise une session de renforcement des capacités en pédagogie arabe à l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK) de Touba, du 21 au 25 septembre. Cette activité vise à renforcer les compétences des enseignants en langue arabe et à favoriser l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les enseignants des pays de l'Afrique de l'Ouest non arabophones et les experts de la région.

Selon le professeur Lamine Gueye, recteur de l'université, cette session est extrêmement pertinente, car Touba compte des centaines d'écoles et des milliers d'élèves étudient en langue arabe chaque jour. L'objectif est de permettre aux enseignants de mieux transmettre leurs connaissances et de favoriser la réussite des élèves.

Le renforcement des capacités des enseignants est considéré comme un élément clé pour développer le système éducatif et valoriser le personnel enseignant. Omar Thiam, inspecteur et chef du district de Ndame, souligne l'importance de la formation continue des enseignants pour améliorer la qualité de l'éducation.

Les participants à cette session comprennent le personnel enseignant du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim, ainsi que des enseignants d'autres écoles de Touba, notamment les écoles de Serigne Cheikh et l'Institut Al Azhar. Le daara Hizbut Tarqiya était également présent, entre autres. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion de la langue arabe dans les pays d'Afrique de l'Ouest non arabophones, selon Dr Adham Muhammad Ali Hamawiya, représentant de l'ISESCO.