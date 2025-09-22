Sénégal: Soutien à l'éducation - La Fondation Jannik Sinner et le Pme nouent un partenariat

Un partenariat a été signé le 19 septembre dernier entre la Fondation Jannik Sinner et le Partenariat mondial pour l'éducation (Pme). D'une durée de trois ans, il vise à accroître les opportunités éducatives pour les enfants à travers le monde.

La Fondation Jannik Sinner et le Partenariat mondial pour l'éducation (Pme) ont annoncé le 19 septembre dernier, un partenariat de trois ans visant à accroître les opportunités éducatives pour les enfants à travers le monde. Dans un communiqué de presse, le Pme remercie la Fondation pour son engagement, soulignant qu'il s'agit d'une avancée majeure pour contribuer à changer la vie des jeunes par l'éducation.

Fondée par le champion de tennis Jannik Sinner, la Fondation se consacre à l'autonomisation des jeunes grâce à l'accès à une éducation de qualité et au pouvoir transformateur du sport.

« L'éducation change tout », a déclaré dans le communiqué, Jannik Sinner. « J'ai eu la chance de vivre ma passion à travers le tennis, mais je sais que des millions d'enfants marginalisés ne peuvent pas poursuivre leurs rêves car ils n'ont même pas accès à l'école. Avec le Partenariat mondial pour l'éducation, notre but est, ensemble, de changer cela. », a ajouté le champion.

Selon le communiqué, cette annonce intervient à un moment critique. «La génération la plus nombreuse d'enfants et de jeunes de l'histoire de l'humanité arrive à l'âge adulte. D'ici 2040, près de 900 millions de jeunes issus des actuels 91 pays partenaires du Pme arriveront sur le marché du travail. Pourtant, aujourd'hui, 270 millions d'enfants ne sont toujours pas scolarisés, et près de 90 % des enfants de 10 ans dans les pays à faible revenu sont incapables de lire un texte simple. Sans investissements urgents dans l'éducation, nous risquons de sacrifier le potentiel de cette génération », lit-on dans le document.

Laura Frigenti, directrice générale du Pme, s'est félicitée de cet engagement.

«C'est un honneur que la première initiative d'envergure de la Fondation soit un partenariat de trois ans avec le Gpe. La vision et l'influence mondiale de Jannik apportent un nouvel élan et une nouvelle visibilité à la cause de l'éducation. Ensemble, nous pouvons offrir à des millions d'enfants marginalisés les moyens d'apprendre et de s'épanouir. », a déclaré Mme Frigenti.

Lancer la Fondation Jannik Sinner par un partenariat de trois ans avec le Gpe, explique-t-on, témoigne de sa volonté à placer l'éducation et les opportunités au coeur de sa mission. La Fondation prévoit de réunir des leaders du sport, des affaires et de la philanthropie pour lever les obstacles à l'éducation, afin que chaque enfant, quels que soient son parcours ou ses difficultés, puisse réaliser son plein potentiel.

Cette collaboration, renseigne le document, permettra à davantage d'enfants d'apprendre, de se développer et de contribuer de manière significative à leurs communautés.