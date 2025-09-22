Sénégal: Dr Ismaila Diallo - « les citoyens peuvent avoir l'assurance que leurs contributions serviront à bâtir un avenir meilleur pour tous »

21 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

« Les citoyens peuvent avoir l'assurance que leurs contributions fiscales ne seront pas détournées », a déclaré dimanche Dr Ismaila Diallo, premier vice-président de l'Assemblée nationale, insistant sur la transparence et la redevabilité qui marquent, selon lui, la nouvelle gouvernance.

Dans une note, le député de la majorité et cadre de Pastef a tenu à rappeler que l'impôt est avant tout une obligation légale relevant de l'autorité de l'État, et non une contribution volontaire. « Il ne saurait être confondu avec un don ou une cotisation libre », a-t-il affirmé.

Pour illustrer cette différence, il a cité l'argument du ministre des Finances : « Si un citoyen peut offrir 10 000 F CFA à son semblable, il ne devrait éprouver aucune difficulté à verser 50 F CFA à l'État. La logique est simple : le don profite à un individu, l'impôt bénéficie à toute la collectivité. »

Dr Diallo a ajouté qu'avec le nouveau régime, l'État s'engage à garantir une gestion intègre des ressources fiscales. « Les contributions des Sénégalais serviront réellement à financer des projets de développement, à améliorer les infrastructures, à renforcer les services sociaux et à bâtir un meilleur avenir pour tous », a-t-il rassuré.

