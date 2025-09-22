Sénégal: Accident sur l'axe Dahra-Touba - Un mort et 19 blessés

Une personne a perdu la vie dans un accident survenu ce dimanche 21 septembre à hauteur du village de Touba Boustane. Dix-neuf passagers ont été grièvement blessés.

Un véhicule dénommé « Cheikhou-Cherifou » en provenance de Matam a fait une collision avec une voiture particulière de type 7 places et un autre véhicule particulier à hauteur du village de Touba Boustane.

Selon Mbayang Diakhoumpa, infirmière au poste de Touba Boustane, l'accident a impliqué trois véhicules. Il s'agit d'un véhicule Cheikhou-Cherifou, d'un particulier et d'un autre de type 7 places.

Le corps sans vie a été déposé à la morgue du centre de santé de Dahra par les sapeurs-pompiers de ladite localité. Cependant, les dix-neuf blessés ont été évacués par les sapeurs-pompiers de Touba en direction de la ville sainte.

Le chef du village de Touba Boustane, Mor Ndiaye, et les populations locales réclament des ralentisseurs sur place, qui existaient avant la réhabilitation de la route Dahra-Touba Boustane.