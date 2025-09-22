Ile Maurice: Un sergent dénonce des menaces liées à une affaire de fusil

Des tensions entourent une plainte pour possession d'arme à feu consignée au poste de police de Terre Rouge. Le vendredi 19 septembre, un sergent de police a déclaré avoir été menacé par téléphone par le plaignant dans cette affaire. Ce dernier, furieux de l'absence d'arrestation, aurait accusé les policiers, dont le sergent, de protéger l'homme visé dans sa plainte. Il aurait également averti qu'il «pren- drait des mesures» avec son avocat si aucune action n'était entreprise rapidement.

L'incident s'est produit alors que le sergent était en mission au poste des Line Barracks pour les besoins d'une enquête. L'appel provenait d'un téléphone portable. L'homme, s'identifiant comme un certain P.S.P, aurait sur un ton agressif et menaçant, l'homme aurait directement mis en cause un ASP et l'officier de service dans un supposé cas de favoritisme.

Face à de telles allégations, le sergent aurait ainsi répondu à l'appelant qu'il pouvait saisir l'Independent Police Complaints Commission (IPCC) ou ses supérieurs hiérarchiques s'il souhaitait formuler une plainte formelle avant de rapporter l'incident. Il nous revient que le dénommé P.S.P avait porté plainte le 21 avril dernier pour possession d'arme à feu mettant en danger la vie d'autrui contre un certain K.P. À l'époque, l'ASP cité n'était pas affecté à Terre Rouge et les instructions avaient été données par le surintendant Ashik Jagai.

Il est également à noter que P.S.P est un bail caller dans deux affaires en cours : un appel quotidien pour une affaire de trafic de drogue et un appel hebdomadaire pour une affaire relevant de la Domestic Violence Act.

