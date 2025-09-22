Ile Maurice: Les ventes de véhicules chutent sous l'effet des nouveaux tarifs

Le marché automobile mauricien a connu un net ralentissement en août, avec seulement 948 immatriculations, contre 1 895 en juillet et un record de 3 743 en juin. Non seulement ce chiffre est inférieur aux mois précédents de 2025, mais il l'est aussi par rapport à août 2024, où 1 647 véhicules avaient été enregistrés. Cette tendance marque un tournant après les solides performances observées durant les premiers mois de l'année.

Selon Mrinal Teeluck, secrétaire général de la Motor Vehicles Dealers Association (MVDA), cette baisse est directement liée à l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs. Depuis juin, les droits d'accise sur les véhicules hybrides et électriques ont été réintroduits, tandis que ceux appliqués aux véhicules conventionnels ont été relevés, variant désormais entre 45 % et 100 %. Le mois de juillet avait bénéficié d'un sursaut grâce à la livraison de véhicules déjà dédouanés avant juin, mais non encore remis aux clients.

«En août, les ventes se sont effondrées, illustrant l'impact immédiat de ces mesures», explique-t-il. Il précise que «les six premiers mois de 2025 ont été très bons, mais les six derniers mois risquent de montrer une tendance inverse, avec déjà des signes visibles en août comparé à août 2024».

Certains modèles autrefois très prisés peinent désormais à trouver preneur. «Un modèle qui se vendait à Rs 2,1 millions est passé à Rs 3,2 millions, et à ce prix, il n'y a plus d'acheteurs. De même, un modèle proposé à Rs 1,5 million se vend désormais à Rs 2,2 millions, avec une clientèle réduite presque uniquement aux achats duty-free.»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avec ces hausses, les consommateurs disposant d'un budget fixe doivent revoir leur choix. «Si quelqu'un a un budget de Rs 1,2 million, le modèle correspondant n'offre plus le même rapport qualité-prix qu'avant. Certains se tourneront donc vers des véhicules moins chers, d'autres vers le marché de l'occasion ou prolongeront l'utilisation de leurs véhicules actuels», poursuit-il.

La MVDA anticipe un bouleversement majeur du marché. «D'ici janvier, lorsque les stocks restants auront été écoulés, la situation pourrait devenir critique pour le secteur. L'impact du new normal lié à cette taxe reste à évaluer, la réaction des consommateurs demeurant incertaine», conclut Mrinal Teeluck.