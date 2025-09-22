Ile Maurice: Un garçon de sept ans drogué de force par sa mère et contraint de mendier pour manger

21 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Santana Ponceneau

Un enfant de seulement sept ans a révélé qu'il devait mendier de la nourriture auprès de ses voisins et d'inconnus, faute de recevoir des soins adéquats à la maison.

Pire encore, selon les informations recueillies, l'enfant aurait été exposé à de graves négligences : sa mère, dépendante de drogues, et son frère de 18 ans lui auraient donné des substances illicites à domicile.

C'est son école qui a sauvé sa voix : le personnel a immédiatement alerté les services sociaux, déclenchant une enquête qui pourrait enfin lui offrir un refuge sûr. L'établissement avait en effet constaté depuis un certain temps l'absence de suivi, le manque de soins et les comportements inquiétants de l'enfant, et avait donc référé le dossier au Family Support Services (FSS) de Bambous le 12 septembre.

Lors de son audition, le mineur a confirmé ces faits et expliqué aux officiers que c'est à l'école qu'il recevait parfois de la nourriture, faute de pouvoir compter sur sa famille et a précisé que sa mère ramenait des inconnus en permanence à leur domicile sans s'occuper de lui.

Depuis, les autorités ont ouvert une enquête afin d'assurer la protection de l'enfant et de déterminer les mesures nécessaires pour sa sécurité et son bien-être. Une plainte a été consignée au poste de police le vendredi 19 septembre par une officière de la Family Welfare and Protection du FSS de Bambous.

Si cette démarche est grandement saluée par des travailleurs sociaux, ces derniers rappellent cependant que de nombreux enfants à Maurice ne fréquentent pas régulièrement l'école, mais que trop souvent, les responsables d'établissements restent indifférents à cette réalité.

