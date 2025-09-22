Cote d'Ivoire: Sud-Comoé - Les femmes du RHDP réaffirment leur engagement pour la victoire d'Alassane Ouattara

Les responsables régionales, départementales et sous-préfectorales de l'Union des Femmes du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (UF-RHDP) du Sud-Comoé se sont donné rendez-vous, ce dimanche 21 septembre 2025. Et ce, autour de leur coordonnatrice, l'honorable Kassi Ahoubé Joséphine.

La rencontre, qui a réuni un grand nombre de militantes, a témoigné d'une mobilisation exceptionnelle et d'une détermination sans faille en faveur du candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain, le Président Alassane Ouattara.

Au nom des femmes du Sud-Comoé, l'honorable Kassi Ahoubé Joséphine a tenu à exprimer sa profonde gratitude au président de la République. Elle a salué son leadership, qu'elle a qualifié de gage de stabilité, de progrès et de bien-être pour l'ensemble des Ivoiriens. Elle a également adressé ses remerciements au Président du Conseil régional du Sud-Comoé, le Dr Eugène Aka Aouélé, pour son soutien constant aux structures féminines du parti et pour son engagement aux côtés des femmes.

Les participantes ont saisi l'occasion pour féliciter chaleureusement le Dr Aka Aouélé, récemment nommé Directeur de campagne régionale du RHDP pour le scrutin présidentiel. Cette nomination a été perçue comme une marque de confiance et un atout pour la dynamique de victoire dans le Sud-Comoé. Les femmes ont promis de l'accompagner pleinement dans cette mission, en multipliant les actions de proximité et de sensibilisation auprès des populations.

Réaffirmant leur fidélité au Président Alassane Ouattara, les femmes du RHDP du Sud-Comoé se sont engagées à se mobiliser massivement pour garantir un vote en faveur de leur candidat. Pour elles, la victoire du RHDP doit être l'expression de la reconnaissance du peuple ivoirien envers les grandes réalisations accomplies sous le leadership du Chef de l'État.

Cette rencontre a mis en lumière la détermination des femmes du Sud-Comoé à jouer un rôle décisif dans la campagne électorale. À travers leur forte mobilisation, elles démontrent qu'elles constituent une véritable force politique et sociale, capable d'impulser une dynamique de terrain qui consolidera la victoire du Président Ouattara le 25 octobre 2025.