Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat dans le numérique - 50 femmes en formation grâce à la Pnci

Elles sont 50 femmes de tous secteurs à renforcer leurs compétences numériques et entrepreneuriales sur trois jours grâce à la Plate-forme numérique de Côte d'Ivoire (PncI). C'est à travers l'initiative dénommée « Bootcamp Digital 100% féminin » débuté ce samedi 20 septembre 2025, au British Corner d'Abidjan à l'Université Felix Houphouët Boigny de Cocody, en présence de Edith Brou Bleu, marraine de ce rendez-vous numérique.

Une occasion pour cette femme entrepreneure, influenceuse et blogueuse ivoirienne de relever l'importance de l'implication des femmes dans le secteur numérique pour le développement économique et social de l'Afrique.

« Le numérique est un levier d'autonomisation, d'innovation et de liberté pour les femmes africaines. Vous avez la possibilité de créer vos propres business, plateformes de vente, de développer des solutions d'inclusion financière, de concevoir des outils numériques. Dans le numérique, les opportunités sont immenses. A vous de vous y intéresser et verrez le résultat », a-t-elle développé.

Pour elle, pas question que ce secteur pourvoyeur de devises soit envahi par les hommes et non pas les femmes. « Vous avez votre place. Le numérique est l'avenir et celui ou celle qui ne s'y adapté pas sera dépassé d'ici quelques années », a-t-elle relevé.

« Nous sommes ravis de collaborer avec des partenaires qui partagent notre vision d'un numérique inclusif et innovant. Ensemble, nous pouvons créer des opportunités pour les jeunes femmes africaines et contribuer à la construction d'un avenir numérique souverain et solidaire », a déclaré Joël Nianzou, président de la Pnci.

Awa Touré, vice-présidente de la Pnci et responsable de l'Incubateur féminin, à son tour a aussi souligné l'importance de cette initiative.

Selon elle, ce Bootcamp est une porte ouverte sur l'avenir pour les jeunes femmes africaines. Une opportunité pour elles de renforcer leurs compétences numériques et de développer leur leadership.

Les participantes de ce rendez-vous du numérique qui a pour but de promouvoir l'inclusion numérique et l'autonomisation des femmes africaines, va leur permettre de se former à la création de contenu numérique, le design web, la cybersécurité, l'intelligence artificielle appliquée aux médias, et la structuration de projets digitaux à impact communautaire.