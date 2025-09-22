Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - La direction régionale de campagne du Rhdp à Port-Bouët forme ses militants

La commune de Port-Bouët était au rythme, le 20 septembre 2025, de la mobilisation politique. L'Université Nord-Sud de Petit-Bassam a accueilli un séminaire de formation organisé par la direction régionale de campagne du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP). Placée sous le thème : « Quelle stratégie adopter pour la victoire du candidat Alassane Ouattara dès le premier tour de l'élection présidentielle d'octobre 2025 ? », la rencontre a réuni responsables locaux, secrétaires de section et militants dans une ambiance d'unité et de détermination.

Dès l'ouverture, le président du comité d'organisation, M. Sanogo Amara, a salué l'enthousiasme des participants. Pour lui, cette affluence est la preuve tangible de l'attachement des militants de Port-Bouët au Président Alassane Ouattara. « Votre mobilisation traduit votre fidélité sincère au bâtisseur infatigable de la Côte d'Ivoire moderne », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d'une organisation rigoureuse pour aborder sereinement l'échéance électorale du 25 octobre.

Ibrahim Konaté trace la voie

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Nommé récemment Directeur régional de campagne et coordonnateur principal du RHDP à Port-Bouët, Ibrahim Konaté a marqué de son empreinte la rencontre. Il a replacé la commune dans la dynamique nationale et donné une feuille de route claire. « Nous voici rassemblés par une volonté commune : inscrire Port-Bouët dans la marche victorieuse qui conduira le Président Alassane Ouattara vers un succès éclatant dès le premier tour », a-t-il lancé. Son appel à la discipline, à la rigueur et à la proximité militante a été accueilli par des applaudissements nourris.

Invité d'honneur du séminaire, Brahima Doumbia, secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral, a présenté la stratégie du parti. Celle-ci repose sur trois piliers : le retrait massif et effectif des cartes d'électeurs, la formation et le déploiement des représentants du RHDP dans chaque bureau de vote, ainsi que l'organisation minutieuse de la journée électorale. « L'objectif est clair : chaque militant doit savoir ce qu'il a à faire pour contribuer à la victoire dès le premier tour », a-t-il martelé.

Au terme des échanges, les participants sont repartis avec un mot d'ordre unanime : transformer Port-Bouët en un bastion solide et décisif pour offrir au candidat du RHDP une victoire « nette, éclatante et historique » dès le premier tour. Entre discours galvanisants et réflexions stratégiques, ce séminaire a pris les allures d'un véritable camp d'entraînement politique, révélant la détermination des militants à écrire une nouvelle page de l'histoire électorale de la commune.