Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - La direction régionale de campagne du Rhdp à Port-Bouët forme ses militants

21 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La commune de Port-Bouët était au rythme, le 20 septembre 2025, de la mobilisation politique. L'Université Nord-Sud de Petit-Bassam a accueilli un séminaire de formation organisé par la direction régionale de campagne du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP). Placée sous le thème : « Quelle stratégie adopter pour la victoire du candidat Alassane Ouattara dès le premier tour de l'élection présidentielle d'octobre 2025 ? », la rencontre a réuni responsables locaux, secrétaires de section et militants dans une ambiance d'unité et de détermination.

Dès l'ouverture, le président du comité d'organisation, M. Sanogo Amara, a salué l'enthousiasme des participants. Pour lui, cette affluence est la preuve tangible de l'attachement des militants de Port-Bouët au Président Alassane Ouattara. « Votre mobilisation traduit votre fidélité sincère au bâtisseur infatigable de la Côte d'Ivoire moderne », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d'une organisation rigoureuse pour aborder sereinement l'échéance électorale du 25 octobre.

Ibrahim Konaté trace la voie

Nommé récemment Directeur régional de campagne et coordonnateur principal du RHDP à Port-Bouët, Ibrahim Konaté a marqué de son empreinte la rencontre. Il a replacé la commune dans la dynamique nationale et donné une feuille de route claire. « Nous voici rassemblés par une volonté commune : inscrire Port-Bouët dans la marche victorieuse qui conduira le Président Alassane Ouattara vers un succès éclatant dès le premier tour », a-t-il lancé. Son appel à la discipline, à la rigueur et à la proximité militante a été accueilli par des applaudissements nourris.

Invité d'honneur du séminaire, Brahima Doumbia, secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral, a présenté la stratégie du parti. Celle-ci repose sur trois piliers : le retrait massif et effectif des cartes d'électeurs, la formation et le déploiement des représentants du RHDP dans chaque bureau de vote, ainsi que l'organisation minutieuse de la journée électorale. « L'objectif est clair : chaque militant doit savoir ce qu'il a à faire pour contribuer à la victoire dès le premier tour », a-t-il martelé.

Au terme des échanges, les participants sont repartis avec un mot d'ordre unanime : transformer Port-Bouët en un bastion solide et décisif pour offrir au candidat du RHDP une victoire « nette, éclatante et historique » dès le premier tour. Entre discours galvanisants et réflexions stratégiques, ce séminaire a pris les allures d'un véritable camp d'entraînement politique, révélant la détermination des militants à écrire une nouvelle page de l'histoire électorale de la commune.

