Cote d'Ivoire: San Pedro - Sensibilisation des populations impactées par l'extension du réseau électrique

En partenariat avec l'entreprise Rmt et Côte d'Ivoire Énergies (CI-ENERGIES), l'Ong Ipsdh a lancé, le mardi 16 septembre 2025, à San Pedro, une campagne de sensibilisation des populations des zones impactées et des travailleurs sur les enjeux de santé, de sécurité et de responsabilité sociale dans le cadre du projet d'extension et de renforcement des réseaux de distribution électrique.

Plusieurs thématiques majeures selon le communiqué produit à cet effet, ont fait objet d'échanges, notamment la prévention des infections sexuellement transmissibles (Ist) et du Vih/sida, la lutte contre les violences basées sur le genre (Vbg) et le harcèlement sexuel, ainsi que les risques d'accidents liés à la circulation des véhicules et engins dans les zones de travaux.

Les populations ont également été instruites sur les dangers électriques à proximité des chantiers, l'efficacité énergétique et les comportements éco-responsables.

Les populations locales et les ouvriers mobilisés ont été invités à adopter des comportements responsables, en s'abstenant de tout rapport à risque pouvant conduire à une contamination aux Ist/vih. Il leur a également été recommandé de respecter les balisages interdisant l'accès aux zones de travaux, de suivre les consignes de circulation mises en place et d'éviter tout acte de vandalisme sur les installations électriques ou encore de s'installer sous les lignes à haute tension.

Le directeur régional des Transports, Akambi Abiboulaye, Tuo Keminfolo, Commissaire de Police, Chef de service de la Voie Publique, l'éducateur spécialisé de la direction régionale de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Oulli Hyppolite, docteur Krouba Jean Yves, et le représentant de la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie), Kouman ont instruit le public sur les différentes thématiques.

La présidente de l'Ong Ipsdh, Koudou Josiane, a renforcé ces messages à travers une caravane de sensibilisation dans les principales artères de la ville, avant de poursuivre l'opération par une campagne de proximité. Elle a aussi fait un plaidoyer pour l'ouverture des voies afin de facilité les travaux à l'entreprise Rmt.

Le responsable Hse (Hygiène, sécurité et environnement) du projet pour l'entreprise Rmt, Gohi Paul, ainsi que le contrôleur et ingénieur-conseil du projet « Programme d'accès à l'électricité et au numérique » (Neda), N'Guessan Kouadio Adrien, ont appelé les populations riveraines à une franche collaboration pour le bon déroulement des travaux,

Pour le représentant du préfet de région, préfet du département de San Pedro il faut saluer les efforts du gouvernement pour les investissements consentir dans l'électrification de nos villes.

Ces travaux, inscrits dans le lot 7 du projet d'extension et de renforcement des réseaux de distribution électrique, concernent les localités de San Pedro et de Tabou. Ils consistent notamment en l'implantation de poteaux, la pose de lampadaires, le tirage de câbles et l'installation de transformateurs. Démarrés en juin 2025, ils doivent s'achever dans un délai de dix-huit (18) mois.

Financé par la Banque mondiale, ce projet est mis en oeuvre dans 20 localités à travers la Côte d'Ivoire. Il s'inscrit dans les efforts du gouvernement visant à améliorer l'accès à l'électricité par le développement et la modernisation des infrastructures énergétiques du pays.