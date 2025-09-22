Sénégal: Bilan financier du CNG - 251 millions de FCfa encaissés, 222 millions dépensés

Avec 251,1 millions de FCfa de recettes et 222,7 millions de charges, l'instance dirigeante de la lutte conserve un solde positif et confirme sa rigueur dans la gestion des ressources. Ce, malgré un préfinancement temporaire de 17,6 millions pour l'équipe nationale. Le Comité national de gestion de la lutte (Cng) affiche une santé financière pour la saison écoulée. L'Assemblée générale d'information annuelle, tenue samedi 20 septembre 2025 à l'Arène nationale, a permis de passer en revue l'ensemble des comptes de la saison.

Le 4 e vice-président chargé des finances, Abdou Aziz Guèye, a détaillé que les recettes totales s'élèvent à 251.177.000 FCfa, provenant notamment des licences des promoteurs et des managers (11,8 millions), des licences des lutteurs (28,09 millions), des droits d'affiliation (1,62 million), des sanctions pécuniaires (32,14 millions), des droits d'organisation pour la lutte avec frappe (81,3 millions) et la quote-part de la lutte sans frappe (1,06 million).

La contribution du Drapeau du chef de l'État a représenté 73,2 millions de FCfa, confirmant son rôle majeur dans le financement des activités. En revanche, les charges s'élèvent à 222 751.648 FCfa, couvrant le fonctionnement du Cng (37,8 millions), les frais de mission des membres (18,2 millions), l'organisation des galas dans les régions et la participation au Drapeau du chef de l'État et des activités du comité directeur (19,16 millions).

À la clôture de l'exercice, le solde est de 28.425.352 FCfa, dont 10.757.352 FCfa en liquidité disponible. Le reste, soit 17.668.000 FCfa, correspond à un préfinancement des activités de l'équipe nationale de lutte qui, selon Abdou Aziz Guèye, devrait être remboursé par le ministère des Sports. « Cette opération témoigne de notre capacité à anticiper et à soutenir nos athlètes tout en maintenant une gestion saine des ressources », a-t-il expliqué. Les participants à l'assemblée, dont le directeur des activités physiques et sportives (Daps), Gilbert Mbengue, ont salué cette santé financière du Cng qui se positionne comme une institution performante. L'instance faîtière entend poursuivre ses efforts de professionnalisation, renforcer l'organisation des compétitions et accompagner la jeune génération de lutteurs pour la saison 2025-2026.