Sénégal: Le week-end des Lions - Les joueurs sénégalais ont encore rugi

Ce week-end, les rugissements des Lions de la Téranga se sont de nouveau fait entendre dans les différents championnats. De la Premier League à la Ligue 1, en passant par l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et l'Arabie saoudite, la patte sénégalaise s'est une nouvelle fois fait sentir. Voici le bilan des joueurs qui se sont démarqués sur les pelouses.

En Angleterre, l'étincelle sénégalaise illumine le derby de la Mersey

Le derby entre Everton et Liverpool a débuté sous un ciel gris pour les Toffees. Menés 2-0 face à leur rival, Everton a trouvé l'espoir grâce à une combinaison 100 % sénégalaise. Bien servi par son compatriote Ilimane Ndiaye, Idrissa Gana Gueye a déclenché une frappe foudroyante qui a transpercé les filets d'Alisson. Ce but a redonné vie à la rencontre et mis en lumière le talent sénégalais. Si la défaite a finalement été inévitable (2-1), leur contribution a été décisive pour maintenir le suspense jusqu'au bout.

À Londres, El Hadji Malick Diouf a été une des rares satisfactions de West Ham. Malgré la défaite 2-1 des Hammers, son activité sur le flanc gauche a été constante, ponctuée d'une passe décisive sur le but de Jarrod Bowen, sa troisième de la saison. En Championship, le jeune attaquant de Middlesbrough, Mamadou Kaly Sène, a marqué le but de la victoire (2-1), permettant à son équipe de conserver sa place en tête du classement.

Pape Matar Sarr est resté sur le banc durant toute la rencontre opposant Tottenham à Brighton. Son équipe a frôlé la défaite mais a finalement arraché le point du nul (2-2). Habib Diarra, blessé à l'entraînement, n'a pas pris part au match entre Sunderland et Aston Villa. La rencontre s'est terminée sur un score d'un but partout, et la durée d'indisponibilité du milieu de terrain sénégalais reste encore inconnue.

L'Espagne et la France parlent Wolof

Après deux revers consécutifs, Villarreal a pu renouer avec la victoire en Liga grâce à son milieu de terrain Pape Gueye. C'est lui qui a offert le but de la victoire (2-1) face à Osasuna à la 85e minute, une performance récompensée par le titre d'homme du match. Une prestation qui confirme son rôle de pilier dans l'entrejeu du sous-marin jaune. Le Rayo Vallecano a fait match nul (1-1) face au Celta Vigo. Pathé Ciss a disputé l'intégralité du match au poste de défenseur central, une position inhabituelle qu'il gère bien.

En Ligue 1, les attaquants sénégalais ont fait parler la poudre. Le duel entre Monaco et Metz a été un festival de buts (5-2), et les Lions ont pris une part active dans ce spectacle. Le tout récent transfuge, Habib Diallo, a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs après une passe de son compatriote Cheikh Tidiane Sabaly. Du côté de Monaco, Lamine Camara et le revenant Krépin Diatta ont été décisifs avec une passe décisive chacun, sur les deuxième et troisième buts des Monégasques. C'était la première apparition de Krépin cette saison avec Monaco. On notera également la belle prestation de Moussa Niakhaté qui a permis à Lyon de s'imposer (1-0) face à Angers avec un clean sheet à la clé.

La première pour Jackson, Niakhaté Ndiaye solide

En Bundesliga, Nicolas Jackson a connu sa première titularisation avec le Bayern Munich. L'attaquant sénégalais a disputé 60 minutes dans la victoire 4-1 de son équipe face à Hoffenheim, un premier pas important qui en appellera d'autres. En Italie, Parme, l'équipe d'Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, a fait match nul (0-0) sur la pelouse de Cremonese. Le jeune défenseur sénégalais a joué l'intégralité de la rencontre et a fait bonne impression.

En Arabie saoudite, un duel de Lions qui tient toutes ses promesses

Le choc entre Al Ahli et Al Hilal a tenu toutes ses promesses. Ce duel des cadres de la sélection nationale entre Édouard Mendy et Kalidou Koulibaly a tourné dans un premier temps à l'avantage des coéquipiers du capitaine des Lions, qui menaient 3-0 à la mi-temps. Mais la seconde période a vu un retour tonitruant d'Al Ahli, arrachant un nul spectaculaire (3-3). Un match fou qui a finalement tourné en faveur des attaquants.