Sénégal: Ville de Dakar - Abass Fall appelle à l'unité et à l'action collective

Le nouveau maire de Dakar, Abass Fall, par ailleurs ancien ministre du Travail, a lancé un appel solennel à l'unité des Dakarois et à la mobilisation de toutes les forces vives de la capitale autour d'un projet commun.

« Je serai, sans réserve et sans distinction, le Maire de toutes les Dakaroises et de tous les Dakarois », a affirmé l'édile, dans son message adressé aux habitants et aux conseillers municipaux après sa prise de fonction.

Plaçant son mandat sous le sceau de la « responsabilité collective », M. Fall a insisté sur la collaboration avec les 19 maires de communes, les conseillers municipaux, l'administration locale ainsi que l'État central, qu'il considère comme un partenaire incontournable.

Le successeur de Barthélémy Dias a décliné quatre axes stratégiques pour son mandat : faire de Dakar une ville économique et solidaire, une capitale internationale, un pôle de créativité et d'innovation digitale, et une ville intelligente tournée vers la durabilité et la qualité de vie.

Abass Fall a par ailleurs annoncé sa volonté de placer la jeunesse, les femmes, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap au coeur des politiques municipales. Il a aussi invité la jeunesse dakaroise à s'impliquer dans la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026, un événement qu'il considère comme « historique » pour Dakar et pour l'Afrique.

« L'heure est venue de dépasser les clivages pour nous rassembler autour de l'essentiel : le bien-être de notre peuple et la grandeur de notre capitale », a conclu le maire, appelant chacun à devenir « bâtisseur de cette ambition collective ».