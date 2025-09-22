Sénégal: Ville de Dakar - Abass Fall appelle à l'unité et à l'action collective

22 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Le nouveau maire de Dakar, Abass Fall, par ailleurs ancien ministre du Travail, a lancé un appel solennel à l'unité des Dakarois et à la mobilisation de toutes les forces vives de la capitale autour d'un projet commun.

« Je serai, sans réserve et sans distinction, le Maire de toutes les Dakaroises et de tous les Dakarois », a affirmé l'édile, dans son message adressé aux habitants et aux conseillers municipaux après sa prise de fonction.

Plaçant son mandat sous le sceau de la « responsabilité collective », M. Fall a insisté sur la collaboration avec les 19 maires de communes, les conseillers municipaux, l'administration locale ainsi que l'État central, qu'il considère comme un partenaire incontournable.

Le successeur de Barthélémy Dias a décliné quatre axes stratégiques pour son mandat : faire de Dakar une ville économique et solidaire, une capitale internationale, un pôle de créativité et d'innovation digitale, et une ville intelligente tournée vers la durabilité et la qualité de vie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Abass Fall a par ailleurs annoncé sa volonté de placer la jeunesse, les femmes, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap au coeur des politiques municipales. Il a aussi invité la jeunesse dakaroise à s'impliquer dans la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026, un événement qu'il considère comme « historique » pour Dakar et pour l'Afrique.

« L'heure est venue de dépasser les clivages pour nous rassembler autour de l'essentiel : le bien-être de notre peuple et la grandeur de notre capitale », a conclu le maire, appelant chacun à devenir « bâtisseur de cette ambition collective ».

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.