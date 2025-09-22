Burkina Faso: Bosquet à plantes médicinales du Zoundwéogo - La veille citoyenne lance des travaux d'entretien des plants

La coordination régionale des Associations de veilles citoyennes du Nazinon, en collaboration avec les services des Eaux et forêts du Zoundwéogo, a initié, samedi 20 septembre 2025, à Guiba, des travaux d'entretien des plants du bosquet à plantes médicinales de la province.

La survie des plants du bosquet à plantes médicinales de la province du Zoundwéogo préoccupe la coordination régionale des Associations de veilles citoyennes du Nazinon. En collaboration avec les services des Eaux et forêts du Zoundwéogo, elle a initié, samedi 20 septembre 2025, des travaux d'entretien des plants du bosquet à plantes médicinales de la province, situé dans la commune de Guiba, village de Banguesssom.

L'activité a consisté à débarrasser les mauvaises herbes autour des plants et à élaguer les branches encombrantes. Sur le site du bosquet, le directeur provincial des Eaux et forêts, le lieutenant-colonel des Eaux et forêts, Adama Kalmogo, a dit être satisfait au regard de l'évolution des plants et du taux de réussite très excellent. « Plus de 4000 plants ont été reboisés dans ce bosquet de 5 hectares avec plus d'une quinzaine d'espèces différentes, exclusivement des espèces médicinales », a-t-il détaillé tout en ajoutant que ce désherbage va permettre d'accélérer l'évolution des plantes. D'après lui, les mauvaises herbes créent une compétition. Et en les débarrassant, a poursuivi M. Kalmogo, l'on donne plus de chance à la plante de mieux croitre.

Le Lieutenant-colonel des Eaux et forêts a également précisé que la mise en place des bosquets à plantes médicinales vise à créer des réserves naturelles de soins. Pour le président de la coordination régionale des Associations de veilles citoyennes du Nazinon, Dominique Dipama, lorsque le Capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'Etat, inaugurait ce bosquet le 14 juin dernier, il a invité les populations à planter et à entretenir les plants. A l'écouter, la veille citoyenne a perçu cette adresse du président du Faso comme un ordre qu'il faut obligatoirement exécuter.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président de la délégation spéciale (PDS) communal de Guiba, Tonsouré Gouba, a salué cette initiative de la veille citoyenne et les services des Eaux et forêts. Il a par ailleurs invité les populations de sa circonscription administrative, de la cité de l'épervier et des villages environnants à sortir massivement le 4 octobre prochain pour nettoyer les 5 hectares du site du bosquet à plantes médicinales de Zoundwéogo. Ce bosquet a été Inauguré le 14 juin dernier par son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'Etat.