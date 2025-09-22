Burkina Faso: Bosquet à plantes médicinales du Zoundwéogo - La veille citoyenne lance des travaux d'entretien des plants

22 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Noufou Sawadogo

La coordination régionale des Associations de veilles citoyennes du Nazinon, en collaboration avec les services des Eaux et forêts du Zoundwéogo, a initié, samedi 20 septembre 2025, à Guiba, des travaux d'entretien des plants du bosquet à plantes médicinales de la province.

La survie des plants du bosquet à plantes médicinales de la province du Zoundwéogo préoccupe la coordination régionale des Associations de veilles citoyennes du Nazinon. En collaboration avec les services des Eaux et forêts du Zoundwéogo, elle a initié, samedi 20 septembre 2025, des travaux d'entretien des plants du bosquet à plantes médicinales de la province, situé dans la commune de Guiba, village de Banguesssom.

L'activité a consisté à débarrasser les mauvaises herbes autour des plants et à élaguer les branches encombrantes. Sur le site du bosquet, le directeur provincial des Eaux et forêts, le lieutenant-colonel des Eaux et forêts, Adama Kalmogo, a dit être satisfait au regard de l'évolution des plants et du taux de réussite très excellent. « Plus de 4000 plants ont été reboisés dans ce bosquet de 5 hectares avec plus d'une quinzaine d'espèces différentes, exclusivement des espèces médicinales », a-t-il détaillé tout en ajoutant que ce désherbage va permettre d'accélérer l'évolution des plantes. D'après lui, les mauvaises herbes créent une compétition. Et en les débarrassant, a poursuivi M. Kalmogo, l'on donne plus de chance à la plante de mieux croitre.

Le Lieutenant-colonel des Eaux et forêts a également précisé que la mise en place des bosquets à plantes médicinales vise à créer des réserves naturelles de soins. Pour le président de la coordination régionale des Associations de veilles citoyennes du Nazinon, Dominique Dipama, lorsque le Capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'Etat, inaugurait ce bosquet le 14 juin dernier, il a invité les populations à planter et à entretenir les plants. A l'écouter, la veille citoyenne a perçu cette adresse du président du Faso comme un ordre qu'il faut obligatoirement exécuter.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président de la délégation spéciale (PDS) communal de Guiba, Tonsouré Gouba, a salué cette initiative de la veille citoyenne et les services des Eaux et forêts. Il a par ailleurs invité les populations de sa circonscription administrative, de la cité de l'épervier et des villages environnants à sortir massivement le 4 octobre prochain pour nettoyer les 5 hectares du site du bosquet à plantes médicinales de Zoundwéogo. Ce bosquet a été Inauguré le 14 juin dernier par son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'Etat.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.