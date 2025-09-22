Sénégal: Gouvernance territoriale - 600 élus locaux attendus ce lundi au Cicad pour valider la feuille de route

Une étape décisive s'ouvre dans la refondation de la gouvernance territoriale au Sénégal. Ce lundi 22 septembre 2025, plus de 600 exécutifs locaux maires, présidents de conseils départementaux ainsi que l'ensemble du commandement territorial et divers acteurs de la vie nationale, se retrouveront au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad), à Diamniadio.

Cette grande rencontre, placée sous l'impulsion du président de la République Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, marque la synthèse des concertations menées ces derniers mois à travers les régions.

Objectif, selon Moussa Balla Fofana, c'est de discuter, restituer et valider le rapport provisoire qui servira de feuille de route pour l'avenir des collectivités territoriales.

Le ministre de l'Urbanisme,des Collectivites territoriales et de l'Aménagement du territoire, en charge du dossier, a insisté sur la dimension participative de cette démarche. « Les décisions qui construiront le Sénégal de demain se prennent ensemble, dans le dialogue et la concertation, et non dans l'isolement », a-t-il notament déclaré dans une vidéo.

Au menu de cette journée de travail : la consolidation d'un modèle de développement territorial inclusif, une décentralisation plus efficace et une vision partagée pour un Sénégal uni dans sa diversité.