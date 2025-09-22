Sénégal: Drame à Sikilo - Un jeune homme poignardé à mort

22 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Tidiane Sow (Correspondant).

Dans la soirée du dimanche 21 septembre, les Koldois sont plongés dans l'émoi total. En effet, un jeune homme du nom de A.W. Ba, âgé de 16 ans, né en Côte d'Ivoire, a été poignardé à mort. C'était lors d'un retour de lavage (fête de la sortie du Kankourang). Selon les déclarations du nommé Hamadou Kandé, témoin oculaire des faits, la tragédie a eu lieu à Sikilo vers 19 h.

D'après M. Kandé, interrogé par la police, une bagarre aurait éclaté entre le présumé meurtrier I. Seydi, âgé de 14 ans, et sa victime. Ainsi, au cours de la bagarre, ils se sont échangé des coups de poing avant que le nommé I. Seydi ne dégaine un couteau qu'il avait par devers lui pour poignarder le nommé A.W. Ba au cou. C'est à ce moment que Hamadou Kandé est intervenu avant d'arracher le couteau au présumé meurtrier avec l'aide du nommé Ahmed Tidiane Ba. Ils ont interpellé le mis en cause pour le conduire dans une maison environnante avant d'aviser les éléments de la police en vue de sa conduite au service. Selon la police, une réquisition a été établie. Mais le corps sans vie a été acheminé à l'hôpital.

Pour rappel, ce genre de drame devient courant dans le Fouladou car, il y a quelques jours, un autre jeune de Vélingara a été poignardé à mort lors d'un lavage (encore). D'ailleurs, le préfet de Vélingara avait publié une note qui suspend toute activité liée à la sortie du Kankourang.

À Kolda, les populations, qui s'indignent particulièrement sur les réseaux sociaux, réclament des sanctions sévères contre l'auteur du meurtre et les organisateurs.

