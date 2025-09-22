Sénégal: L'usage du téléphone portable désormais interdit en milieu scolaire

Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé, ce dimanche, l'interdiction stricte du téléphone portable dans les écoles, collèges et lycées du Sénégal, aussi bien publics que privés.

La décision, qui sera appliquée dès la rentrée prochaine, entend préserver « l'école de la République » comme un espace de savoir, de discipline et de citoyenneté.

Selon le communiqué officiel, l'usage non régulé des téléphones détourne les élèves de l'apprentissage, affaiblit leur concentration et favorise des comportements préjudiciables tels que le cyberharcèlement, le racket ou encore le vol. Le ministère pointe également des effets négatifs sur la santé et la socialisation des plus jeunes.

L'interdiction ne concerne toutefois pas les outils numériques pédagogiques tablettes, ordinateurs, liseuses utilisés sous la responsabilité des enseignants. Des exceptions encadrées sont aussi prévues pour les élèves en situation de handicap ou dans le cadre d'activités pédagogiques intégrant, par exemple, l'intelligence artificielle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Chaque établissement pourra choisir les modalités pratiques de gestion des téléphones : dépôt dans des casiers sécurisés, collecte par les enseignants ou rangement obligatoire dans les sacs en mode éteint. Des sanctions graduées et harmonisées devront être intégrées aux règlements intérieurs en concertation avec les parents et les conseils de gestion.

Dans sa note, le ministère a enfin en appelé à la responsabilité de toute la communauté éducative pour assurer l'application stricte de cette mesure dès la rentrée.