Maroc: Nouveau port de pêche de Casablanca - Un levier stratégique pour promouvoir le secteur de la pêche

Le nouveau port de pêche inauguré, jeudi à Casablanca, par SM le Roi Mohammed VI, constitue un levier stratégique pour promouvoir le secteur de la pêche et concrétiser la Vision Royale visant la valorisation des potentialités maritimes de la façade Atlantique, a affirmé la secrétaire d'Etat chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique de mise à niveau du secteur de la pêche axée sur le renforcement de la flotte nationale à travers la consolidation des infrastructures et l'acquisition des équipements nécessaires à la gestion des débarquements de la pêche, a souligné Mme Driouich dans une déclaration à la MAP.

Ce port est doté d'une halle au poisson de nouvelle génération, composée de 15 unités modernes répondant à toutes les normes relatives à la préservation de la qualité des produits de la mer, a relevé Mme Driouich, notant que cette structure fait partie d'un réseau national de 64 halles du même genre.

Les activités de ce port contribueront à l'approvisionnement du marché local de Casablanca en produits de la mer de haute qualité, a précisé la Secrétaire d'Etat, ajoutant que ce port abrite également plusieurs activités maritimes, dont la pêche de sardine et la pêche artisanale, qui bénéficient d'une attention particulière dans le cadre de ce projet.

Mme Driouich a indiqué que les pêcheurs artisans ont bénéficié de moyens logistiques nécessaires, notamment des caisses de stockage remises à titre gracieux et des gilets de sauvetage de nouvelle génération, dans le cadre du renforcement des exigences de sécurité maritime.

Pour rappel, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a procédé, jeudi, à l'inauguration et à la visite de plusieurs projets d'envergure inscrits dans le cadre de la restructuration et du développement du Complexe portuaire de Casablanca, visant à conforter le rayonnement économique et touristique de cette métropole.

Ils ont pour vocation de consacrer la métropole de Casablanca en tant que pôle économique et financier de premier plan à l'échelle du continent, pleinement ouvert sur l'international.

Mobilisant des investissements de l'ordre de 5 milliards de dirhams, ces projets ont porté sur l'aménagement d'un port de pêche, la construction d'un nouveau chantier naval, le développement d'un terminal de croisières et l'édification d'un complexe administratif regroupant l'ensemble des intervenants du port de Casablanca.

Renforcement du positionnement international du Maroc

Le projet de restructuration et de développement du complexe portuaire de Casablanca renforcera le positionnement international du Maroc, a affirmé le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka.

Ce projet repose sur trois piliers, dont le premier est lié au port de pêche maritime, destiné principalement à la pêche côtière et à la pêche artisanale, a déclaré à la presse M. Baraka à l'occasion de l'inauguration et la visite par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, jeudi, de plusieurs projets d'envergure inscrits dans le cadre de la restructuration et du développement du Complexe portuaire de Casablanca.

Le port permettra aux différentes unités de pêche de contribuer au renforcement de cette dynamique et à l'amélioration des conditions de travail des professionnels du secteur, a-t-il précisé.

Le deuxième pilier, a-t-il poursuivi, concerne le chantier de restructuration et de développement du secteur de la construction et de la réparation de navires au Maroc, qui s'inscrit dans le cadre de la Vision Royale visant à renforcer la flotte marocaine et conforter la souveraineté nationale dans ce domaine.

M. Baraka a ajouté que le troisième pilier porte sur le terminal de croisières, d'une capacité annuelle de 450.000 voyageurs, visant à augmenter le nombre de croisiéristes.

Le Maroc hissé au rang d'acteur incontournable de la carte maritime mondiale

Les nouvelles infrastructures portuaires, lancées dans le Royaume sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, hissent désormais le Maroc au rang d'acteur "incontournable" de l'économie et du commerce maritimes à l'échelle mondiale, a affirmé Anouar Majid, expert et professeur émérite à l'Université américaine de la Nouvelle Angleterre.

"Grâce au leadership de Sa Majesté le Roi, le Maroc est en train de capitaliser sur un de ses atouts naturels les plus importants, à savoir ses façades maritimes, pour conforter une économie durable et renforcer ses liens étroits avec les pays du continent africain et ailleurs", a relevé l'expert maroco-américain dans une déclaration à la MAP.

Ces infrastructures d'envergure, à l'instar du Complexe portuaire de Casablanca, du port Tanger-Med ainsi que des futurs ports de Nador West-Med et de Dakhla Atlantique, illustrent parfaitement "cette vision éclairée et d'ouverture sur le monde, portée par le Souverain".

Le Maroc est en train de confirmer davantage sa vocation maritime, avec la réalisation d'infrastructures portuaires de classe mondiale le long de son littoral méditerranéen et atlantique, au service de ses intérêts stratégiques, a-t-il fait observer.

Ces projets structurants permettront au Royaume de renforcer sa place stratégique en tant qu'acteur clé de l'économie et du commerce maritime sur l'échiquier mondial, a conclu M. Majid.