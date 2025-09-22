Maroc: Casablanca-Settat - L'offre de formation professionnelle renforcée par le lancement de trois centres sectoriels

Dans le cadre du partenariat stratégique liant l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, il a été procédé, vendredi à Casablanca, au lancement officiel de la formation, au titre de l'année 2025-2026 au sein de trois nouveaux centres spécialisés dédiés aux métiers de la métallerie-soudure, de l'électricité et de l'électronique, ainsi que des services tertiaires.

La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de M. Mohamed El Azami, coordinateur et membre du Conseil d'administration de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, de Mme Loubna Tricha, directrice générale de l'OFPPT, ainsi que de partenaires institutionnels, économiques et des autorités locales.

Il s'agit du Centre de formation dans les métiers de la métallerie-soudure, situé à Tit Mellil (préfecture de Médiouna). Ce centre dispose d'une capacité d'accueil de 800 places pédagogiques et propose huit formations diplômantes et qualifiantes couvrant notamment le génie mécanique, la construction métallique, le soudage multi procédés et la tuyauterie industrielle. Il est doté d'ateliers spécialisés, d'un laboratoire d'essais et de contrôle ainsi que d'espaces dédiés au développement des compétences transversales, à l'entrepreneuriat et aux langues. Ce projet a mobilisé un investissement global de 94 millions de dirhams (MDH).

Le Centre de formation aux métiers de l'électricité et de l'électronique, implanté à Sidi Othmane (préfecture Moulay Rachid), s'étend, quant à lui, sur une superficie de 4.707 m² et dispose d'une capacité de 608 places pédagogiques. Il propose neuf filières de formation dans les domaines du génie électrique, de l'électromécanique, de la mécatronique, de la maintenance industrielle et des technologies associées. L'établissement comprend également un Fablab ainsi que plusieurs ateliers spécialisés favorisant l'apprentissage pratique. Il a nécessité un budget global de 32,5 millions de dirhams.

Quant au centre de formation dans les métiers du tertiaire, situé à Oasis (Casablanca), il est dédié aux domaines de la gestion, du commerce et de l'assistanat administratif. Il offre une capacité globale de 840 places pédagogiques. Le centre dispose d'une entreprise virtuelle permettant aux stagiaires d'évoluer dans un environnement professionnel simulé. La réalisation de ce nouveau centre, qui s'étend sur une superficie de 3.650 m² a nécessité un budget de 25 millions de dirhams.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Tricha a mis en avant l'importance stratégique de cette initiative conjointe, soulignant que le partenariat avec la Fondation Mohammed V pour la Solidarité est l'un des plus structurants pour l'OFPPT.

"Notre partenariat avec la Fondation Mohammed V pour la Solidarité est l'un des plus valeureux. Datant de plusieurs années, cette collaboration nous a permis d'enrichir et d'étendre le dispositif de la formation professionnelle dans les différentes régions du Royaume", a-t-elle soutenu.

Cette collaboration, a-t-elle fait savoir, a permis la mise en place de plus de 70 centres de formation à travers le Royaume, avec une attention particulière portée aux jeunes en milieu rural, aux femmes et aux populations en situation de vulnérabilité.

Elle a, par la même occasion, rappelé que la rentrée 2025-2026 a été marquée par l'ouverture de 24 nouveaux centres et l'introduction d'une diversité de spécialités inédites dans des domaines innovants, tout en intégrant les besoins des personnes en situation de handicap.

Ces nouveaux centres, a-t-elle précisé, viennent compléter le dispositif de formation de l'OFPPT dans la région Casablanca-Settat, comptant 101 établissements de formation, et 11 centres en milieu pénitentiaire ouverts aux jeunes apprenants répondant aux critères d'accès prédéfinis.

De son côté, le chef de projets régional à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Sanhajir Abdelhamid, a souligné que la mise en service de ces trois centres dans la région Casablanca-Settat intervient en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le cadre d'une vision nationale visant à renforcer l'employabilité des jeunes, à soutenir les secteurs économiques porteurs et à offrir une qualification adaptée aux besoins du marché du travail.

Ces établissements de nouvelle génération, a-t-il poursuivi, sont dotés d'équipements technologiques modernes et répondent aux standards internationaux en matière de formation professionnelle. Chaque centre propose entre huit et dix filières de formation, réparties sur trois niveaux : technicien spécialisé, technicien et qualification.

Et de rappeler qu'en plus de l'offre pédagogique de base, ils intègrent des dispositifs complémentaires tels que des formations flexibles, des modules de langues et des programmes dédiés à l'entrepreneuriat, avec pour objectif de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et de renforcer leur esprit d'initiative.

La réalisation de ces projets a mobilisé un investissement global de plus de 152 MDH a-t-il précisé, soulignant l'engagement constant de la Fondation en faveur du développement des compétences, de l'inclusion socio-économique et de l'autonomisation des jeunes.

Pour sa part, le directeur régional de l'OFPPT pour la région Casablanca-Settat, Semmaa Mohamed, a indiqué qu'au titre de la rentrée 2025-2026, le dispositif régional garantit plus de 102.000 places pédagogiques, avec une offre de formation couvrant les formations diplômantes (soit 72%), et les formations qualifiantes.

Il a ajouté qu'au cours de cette année, cinq centres de formation ont été mis en service dans la région, dont trois réalisés en partenariat avec la Fondation Mohammed V pour la Solidarité. Ces centres viennent enrichir l'offre de formation régionale dans des secteurs stratégiques tels que le transport et la logistique, le génie électrique et mécanique, ainsi que les métiers de l'automobile.

Dans le sillage de cette dynamique de développement, a-t-il indiqué, plusieurs initiatives ont été lancées afin d'accompagner les stagiaires dans leur parcours d'insertion professionnelle, en mettant l'accent sur l'emploi et l'employabilité. Par ailleurs, des programmes dédiés à l'accompagnement des jeunes stagiaires porteurs de projets ont été instaurés, avec pour objectif de favoriser l'esprit entrepreneurial et de consolider la culture de l'auto emploi dans la région.

Ces trois établissements ont été mis en service en juillet 2025 conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Dès leur ouverture, ils ont entamé les phases d'inscription et d'orientation des stagiaires. Leur démarrage intervient dans la continuité du lancement de la rentrée 2025-2026, marquée par un réseau national de 510 établissements de formation offrant une capacité globale de 418.000 places pédagogiques.