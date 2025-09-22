Togo: Adolph Dagan, de Daganhoé à Nashville - Le parcours d'un candidat au Congrès

22 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Togolais Adolph Agbeko Dagan, originaire de Daganhoé, vit aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Il est candidat aux élections spéciales du Congrès américain prévues en décembre prochain.

Il vise le 7e district du Tennessee, devenu vacant après la démission du représentant fédéral, Mark Green, parti à la retraite.

Conformément à la loi, le gouverneur Bill Lee a convoqué les électeurs pour désigner son successeur. Le scrutin est programmé pour le 2 décembre, après les primaires d'octobre.

Dans ce district stratégique regroupant 14 comtés, dont les grandes villes de Nashville, Clarksville, Murfreesboro et Franklin, la compétition s'annonce intense.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Chez les Républicains, 11 candidats sont en lice, dont Adolph Dagan, et 4 du côté des Démocrates.

La primaire aura lieu le 7 octobre.

Adolph Dagan n'est pas un inconnu dans la communauté. Vétéran retraité de l'armée américaine, il est également professeur à la retraite, évangéliste et chef d'entreprise, à la tête du Dagan African Market, un supermarché.

Sa candidature est suivie de près par la diaspora togolaise, qui voit en lui un symbole de réussite et d'intégration. S'il franchit l'étape de la primaire, Adolph Dagan pourrait devenir l'un des rares élus d'origine africaine à siéger à la Chambre des représentants à Washington.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.