Sénégal: 80e Assemblée générale de l'ONU - Le président Faye a quitté Dakar pour New York ce matin

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar, ce matin, pour New York, aux Etats-Unis où il prendra part à la 80e Assemblée générale des Nations unies, a-t-on appris de la présidence.

Dans un message publié sur le réseau social X, elle ajoute que le président Faye, accompagné à son avion par le Premier ministre Ousmane Sonko, "portera la voix du Sénégal pour une Afrique souveraine et prospère".

Le thème de cette 80e Assemblée générale de l'ONU porte sur le thème "Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains".