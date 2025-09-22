Sénégal: Abass Fall veut faire de Dakar l'une des villes les plus propres d'Afrique avant les JOJ 2026

Le maire de la ville de Dakar, Abass Fall, a déclaré, samedi, que la municipalité fera tout son possible pour que la capitale sénégalaise soit l'une des collectivités les plus propres d'Afrique, en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

"L'objectif de ma présence ici est d'apporter mon soutien au Comité d'organisation [des JOJ] dans ses initiatives visant à embellir notre cadre de vie. Effectivement, les Jeux olympiques 2026 approchent à grands pas et nous devons donc disposer d'une ville accueillante et propre. Nous ferons notre possible pour qu'elle soit l'une des métropoles les plus propres d'Afrique avant les JOJ Dakar 2026", a-t-il dit.

Le nouveau maire de Dakar s'exprimait à Soumbédioune à l'occasion de la Journée mondiale du nettoyage de la planète (World Cleanup Day) célébrée le 20 septembre de chaque année.

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) a initié, à cette occasion, une journée d'assainissement en collaboration avec la municipalité de Dakar et les agences nationales d'assainissement, notamment la Direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique (DGCVHP) et la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED).

"Nous avons constaté la situation de nos plages, et en particulier celle du quai de pêche de Soumbédioune. Cette visite nous aidera à nous préparer aux défis et aux enjeux à relever", a indiqué l'édile de Dakar .

Pour le chef de projet marketing et partenariat du COJOJ, Amira Belhabib, cette structure se prépare à accueillir le monde sportif l'année prochaine, lors des JOJ, avec l'ambition de tenir cet évènement mondial dans un environnement propre, dans un Sénégal propre, en harmonie avec la Vision Sénégal 2050.

"Nous ne pouvons évoquer le développement sans aborder la question de la propreté. Avec le COJOJ, nous allons poursuivre notre collaboration avec la ville de Dakar pour aménager les espaces susceptibles d'accueillir le public étranger. C'est la première fois qu'un tel événement [les JOJ] se déroule en Afrique et le Sénégal en est l'hôte. Il est donc de notre responsabilité d'en faire un pays attrayant et accueillant ", a-t-elle souligné.

Les Jeux olympiques de la jeunesse auront lieu pour la première fois sur le continent africain, du 31 octobre au 13 novembre 2026. Cette quatrième édition va se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio, et est placée sous le thème "L'Afrique accueille, Dakar célèbre".

Environ 2 700 athlètes y seront en lice dans plus d'une vingtaine de disciplines allant de l'athlétisme à la natation, en passant par le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley, le rugby à 7 ou encore l'escrime. De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu, seront également au programme.