Sénégal: Kaolack - Lancement officiel du programme de renforcement de l'employabilité des jeunes et des femmes

Kaolack — La directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), Sinna Amadou Gaye, a procédé, samedi, au lancement officiel du programme de renforcement de l'employabilité des jeunes et des femmes dans le département de Kaolack (centre), a constaté l'APS.

"Nous avons lancé ce programme, en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations, dont le directeur général, Fadilou Keïta, a bien voulu nous apporter une contribution financière de 20 millions de francs CFA pour accompagner ce programme" a-t-elle déclaré.

Ce programme vise, selon elle, à appuyer les jeunes et les femmes à travers des formations techniques pour leur doter de compétences dans le domaine de l'entreprenariat, des compétences comportementales et managériales, qui leur permettent de pouvoir s'insérer dans le milieu socioéconomique.

Ce programme, a-t-elle précisé, est basé sur trois composantes, à savoir le renforcement des compétences techniques, le suivi-accompagnement post formation et le financement via la remise de kits de démarrage pour accompagner les jeunes et les femmes à démarrer des activités génératrices de revenus.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La directrice générale de l'ANPEJ justifie le choix du département de Kaolack par le fait qu'en plus d'être une "zone-carrefour", dispose de beaucoup de potentialités notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie.

"Dans ce département, le taux de chômage est élevé chez les jeunes mais surtout chez les femmes. Nous avons jugé nécessaire de les accompagner pour leur permettre d'entrer dans milieu socioprofessionnel", a indiqué Sinna Amadou Gaye.

Pour sa part, l'adjointe au maire de la commune de Kaolack, Sarata Sonko, a déclaré que ce programme de renforcement de l'employabilité des jeunes et des femmes est venu à son heure.

"Il n'est pas toujours facile pour les jeunes, tout comme les femmes, de trouver du travail, parce que, pour l'essentiel, ils n'ont pas les compétences requises pour occuper le travail qui leur est donné", a-t-elle souligné.

la représentante du maire a en outre fait savoir que la municipalité de Kaolack est disposée à accompagner cette initiative de l'ANPEJ pour la réussite de programme de formation.