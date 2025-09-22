Sénégal: Louga - Le MONCAP a organisé une journée de consultations médicales gratuite des apprenants du daara de Koki

Louga — Une équipe médicale de soixante professionnels de santé a été déployée, samedi, par le Mouvement des cadres patriotes (MONCAP Santé) au daara islamique de Koki, dans le département de Louga, dans le cadre d'une journée de consultations gratuites et de distribution de médicaments, a indiqué le coordonnateur du programme des vacances médicales patriotes, Dr Mor Diagne.

"Cette initiative vise à favoriser l'accessibilité géographique et financière aux soins de santé, en appuyant les politiques publiques mises en oeuvre par le ministère de la Santé", a-t-il dit.

Il a précisé que des médecins généralistes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, pédiatres, ophtalmologues, oto-rhino-laryngologistes et dermatologues, ont pris part à l'initiative qui, selon lui, a permis de diagnostiquer plusieurs pathologies, notamment dermatologiques et dentaires, en plus d'opérations de circoncision réalisées pour les enfants au poste de santé du daara islamique de Koki.

Le sous-préfet de Koki, Moustapha Sall, a salué "un choix pertinent" porté sur la localité, qui accueille plus de 4 500 apprenants. "C'est un geste citoyen, qui traduit un attachement à l'équité sociale"a-t-il dit.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, le représentant du khalife de Koki, Serigne Hamed Lo, a remercié les organisateurs, rappelant que le daara prend en charge environ 5 00o talibés sénégalais et étrangers. Il a en outre plaidé pour l'achèvement des travaux du centre de santé de Koki, à l'arrêt depuis février 2022.