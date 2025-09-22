Sénégal: Louga - Reprise annoncée des travaux du centre de santé de Koki, à l'arrêt depuis 3 ans

21 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — La directrice du Fonds d'action sanitaire et sociale, une structure dépendant du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a annoncé que le ministère de la Santé allait relancer très prochainement les travaux du centre de santé de Koki, à l'arrêt depuis février 2022.

"Le ministère de la Santé s'engage à reprendre très prochainement les travaux du centre de santé de Koki et à relever son plateau technique", a notamment déclaré Marième Ciré Diallo.

Elle représentait, samedi, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, en qualité de parrain d'une journée de consultations médicales gratuites organisée par le Mouvement national des cadres patriotes (MONCAP Santé) au daara de Koki.

La directrice du Fonds d'action sanitaire et sociale a indiqué que les travaux avaient été suspendus en raison "d'imperfections relevées dans les procédures de marché", précisant que le ministère compte reprendre le chantier dans des conditions conformes aux dispositions réglementaires.

Elle a ajouté qu'il entend également relever le plateau technique du futur centre de santé, une volonté inscrite parmi les projets prioritaires du programme de Couverture sanitaire universelle (CSU).

"La direction des infrastructures et de la maintenance est déjà mobilisée dans ce sens", a souligné Marième Ciré Diallo.

Le sous-préfet de Koki, Moustapha Sall, a, pour sa part, salué l'organisation de cette journée médicale au profit du daara de Koki et des populations locales.

Il a rappelé que le centre de santé est à l'arrêt depuis février 2022 et invité la representante du ministre de la Santé à accélérer les travaux afin d'améliorer l'offre de soins.

"Si les travaux sont achevés, le centre de santé pourra évoluer vers un hôpital de niveau 1. Ce qui contribuerait au relèvement du plateau technique du système de santé", a souligné l'autorité administrative, appuyée dans son plaidoyer par le chef du village et le représentant du khalife de Koki.

Le coordonnateur des vacances médicales patriotes du MONCAP, Mor Ndiagne, a affirmé que son mouvement portera ce plaidoyer, rappelant que le gouvernement accorde une attention particulière à la santé et au renforcement des infrastructures sanitaires.

