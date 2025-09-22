Sénégal: Fanaye - Une école primaire inaugurée à Nila Soumanabé

Nila Soumanabé ( Fanaye) — Le sous-préfet de l'arrondissement de Thillé Boubacar, Guiry Tall Mbaye, a procédé, samedi, à l'inauguration de l'école élémentaire Nila Soumanabé, dans la commune de Fanaye (nord), baptisée Salif Sow plus connu sous le nom d'Ardo Salif Bamo.

"Nous sommes aujourd'hui à Nila Soumanabé pour procéder à l'inauguration officielle de l'école élémentaire qui porte désormais le nom de Salif Sow", a déclaré l'autorité administrative lors de la cérémonie tenue en présence du maire de Fanaye et d'un représentant de l'Inspection d'éducation et de la formation (IEF) de Podor.

Selon l'autorité administrative, cette inauguration marque une étape importante pour l'éducation dans cette localité située dans une zone pastorale, offrant ainsi aux élèves "un cadre propice à l'apprentissage et au développement".

"L'école élémentaire joue un rôle crucial dans la formation des jeunes et contribue au développement socio-économique de la communauté. C'est pourquoi je vous invite, parents et enseignants, à encourager les enfants à rester dans les écoles et à continuer leurs études", a lancé le sous-préfet.

Bamo Salif Sow, le fils du parrain et représentant de la famille, a salué cette initiative validée par le conseil municipal de Fanaye de baptiser cette école élémentaire du nom de son père.

Ce geste est une marque de reconnaissance à l'endroit d'un infatigable défenseur de l'éducation des jeunes et un éducateur hors-pair, selon lui.