À peine arrivé à New York, le 21 septembre 2025, pour participer à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Faye a entamé son programme officiel par une audience diplomatique de haute portée. Le chef de l'État sénégalais a reçu M. Patrick Achi, Ministre d'État et Conseiller spécial du Président ivoirien, porteur d'un message personnel de Son Excellence Alassane Ouattara.

La délégation ivoirienne, conduite par M. Achi, comprenait également deux personnalités de premier plan : M. Fidèle Sarassoro, Ministre et Directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi que M. Léon Kacou Adom, Ministre des Affaires étrangères. Leur présence illustre l'importance que revêt cette mission, placée sous le sceau de la continuité des excellentes relations bilatérales entre Abidjan et Dakar.

Les échanges ont porté sur le renforcement des liens de fraternité, d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays depuis des décennies. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire partagent une histoire commune, marquée par des valeurs de solidarité et une volonté de bâtir ensemble un espace ouest-africain stable et prospère. Ces relations exemplaires, régulièrement saluées par la communauté internationale, s'érigent en modèle de partenariat et d'intégration régionale.

Dans un contexte mondial marqué par des défis multiples sécurité, changements climatiques, développement durable cette rencontre traduit la volonté des deux chefs d'État de parler d'une seule voix et de privilégier la concertation face aux enjeux qui concernent aussi bien leurs pays que l'ensemble de la sous-région. L'audience a ainsi permis de réaffirmer l'importance d'une coopération dynamique et solidaire, tant au plan politique qu'économique et culturel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette initiative du Président sénégalais, en ouverture de son agenda onusien, confirme la place de choix qu'occupent les relations avec la Côte d'Ivoire dans la diplomatie sénégalaise. Elle témoigne également de la détermination des deux pays à renforcer leur leadership commun en Afrique de l'Ouest, en faveur de la paix, de la stabilité et du développement inclusif.

En marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, cette audience marque donc un signal fort : Dakar et Abidjan restent des partenaires indissociables, porteurs d'une vision partagée pour l'avenir du continent africain.