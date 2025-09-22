Afrique: CAN 2025 - Le Maroc impose une autorisation électronique de voyage pour 08 pays africains

À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025), le Maroc a décidé de renforcer ses conditions d'entrée sur son territoire. Du 25 septembre 2025 au 25 janvier 2026. Les voyageurs en provenance de plusieurs pays africains, habituellement exemptés de visa, devront obligatoirement obtenir une Autorisation Électronique de Voyage au Maroc (AEVM) avant leur départ.

Les pays concernés par cette mesure sont l'Algérie, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Gabon, le Niger, le Sénégal, le Togo et la Tunisie. Les autorités marocaines indiquent que l'AEVM sera exigée aussi bien lors des formalités d'embarquement que d'arrivée dans le Royaume.

Pour les supporters se rendant au Maroc afin d'assister aux matchs de la CAN, la demande pourra être effectuée via l'application officielle « YALLA » de la Fédération Royale Marocaine de Football. Pour les autres motifs de séjour (tourisme, affaires, visites familiales ou personnelles), la demande devra être faite exclusivement sur le portail acces-maroc.ma