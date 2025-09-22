Sénégal: « La rivale » de Me Serigne Amadou Mbengue - Un regard intense sur la polygamie

Avec son roman « La rivale », publié en 2019 aux Éditions L'Harmattan, Me Serigne Amadou Mbengue nous entraîne dans un récit captivant au coeur des tensions et des complexités liées à la polygamie.

Au-delà du choc entre tradition et modernité, « La rivale » éclaire avec finesse la question parfois délicate de la polygamie, un sujet qui fissure souvent même les couples les plus unis. Dans ce roman paru en 2019 aux Éditions L'Harmattan, l'auteur Me Serigne Amadou Mbengue plonge ses lecteurs dans le quotidien d'un foyer polygame marqué par la jalousie, les conflits et les menaces qui finissent par briser l'amour et anéantir la paix. Face aux querelles incessantes, l'atmosphère familiale, complètement polluée, vacille péniblement.

Fanta, la première épouse de Modou, mène une guerre sans merci contre sa coépouse Mamy, lui rendant la vie impossible. Bien qu'elle ait un temps menacé de quitter le domicile conjugal pour retourner chez ses parents, elle revient sur sa décision après de nombreuses médiations au sein de la famille. Résolue, elle s'appuie sur ses enfants pour rendre l'atmosphère familiale si pesante que Modou finit par regretter d'avoir épousé Mamy. Celle-ci, directrice des programmes à la SeneTélé, a fort à faire face à détermination de sa rivale. Les manoeuvres de Fanta finissent par porter leurs fruits, et sa coépouse est finalement contrainte de quitter le foyer, l'incapacité de chacun à faire des concessions rendant impossible toute harmonie. Mais cette situation délicate trouve sa source principale dans l'incapacité du mari à maintenir un équilibre entre ses deux épouses : Modou nourrit une peur irrationnelle envers sa première femme, ce qui fragilise son autorité en tant que chef de famille. « La rivale » est certes un roman de fiction, mais il reflète cependant une part notable de la réalité sociale sénégalaise. À travers certains passages, l'auteur Me Serigne Amadou Mbengue fait référence à des villes et à des faits réels, témoignant de la présence constante de l'histoire dans son oeuvre. Le roman aborde aussi des sujets sensibles, souvent sources de débats dans une société encore fortement attachée à la tradition. L'auteur éclaire particulièrement le regard porté par cette société, essentiellement par les hommes, sur les femmes intellectuelles qui combinent vie professionnelle et vie domestique, dans un contexte où beaucoup cherchent à cantonner la femme à un « éternel féminin ». Me Serigne Amadou Mbengue met en lumière combien les valeurs sociales peuvent soudain briller d'une intensité particulière lorsque tout semble s'assombrir.

L'oeuvre « La Rivale » dresse le portrait d'une femme courageuse, Mamy Diop, qui a brillamment réussi sa carrière de journaliste, après avoir été formée à la prestigieuse école du Cesti. Entre ténacité et obstination, cette présentatrice attitrée du journal de 20 heures à la télé, fait preuve d'une certaine intransigeance lorsqu'il s'agit de concrétiser ses ambitions et ses rêves. L'auteur, Me Serigne Amadou Mbengue, est avocat au barreau de Dakar depuis 1992. Il a également été membre du Conseil de l'Ordre des avocats du Sénégal. « La rivale » est son deuxième roman, après « La persévérante ».