Sénégal: Gestion des eaux pluviales - L'Onas multiplie les interventions à Dakar, Kaolack et Touba

22 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

La Direction de l'exploitation et de la maintenance de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) a poursuivi ce dimanche ses opérations de gestion des eaux pluviales dans plusieurs localités du pays.

À Dakar, les équipes sont restées mobilisées sur le débouchage des canalisations, fortement obstruées par des déchets solides et du sable introduits à la suite de l'ouverture intempestive des regards. Des interventions ont été menées aux Maristes, aux Parcelles Assainies, à Grand Yoff, Guédiawaye, Pikine, ainsi que dans le bassin versant de Hann-Fann (Cité des Eaux, HLM, Baobab, Point Fann, Plateau), et dans les zones de Yoff, Ngor et Almadies.

À Kaolack, les fortes pluies tombées dans la nuit de samedi à dimanche ont été rapidement évacuées grâce au curage préventif entamé depuis deux semaines. Les opérations se sont concentrées notamment sur le tronçon Bongré, la station PI, le quartier Sarah et Médina Baye. Aucun problème majeur n'a été relevé sur des sites sensibles tels que le garage Nioro, le marché au poisson ou le port.

À Touba, la situation reste préoccupante malgré le fonctionnement normal des stations de pompage de Keur Niang et de Nguélémou.

