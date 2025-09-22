Sénégal: Wave digital finance - Plus de 30 milliards de FCFA de recettes fiscales versées en 2024

L'opérateur de transfert d'argent a tenu à réagir suite aux propos sur les réseaux sociaux.

«Suite à des propos relayés sur les réseaux sociaux et dans les médias à propos du niveau de contribution en impôt sur les sociétés d'un opérateur de transfert d'argent, nous tenons à apporter les précisions suivantes. En ce qui nous concerne, Wave Sénégal, leader du marché, a versé rien qu'au titre de l'exercice 2024, plus de 30 milliards de francs CFA en recettes fiscales », renseigne Wave digital finance dans un communiqué de presse.

Ces montants, soutient l'opérateur, sont vérifiables, déclarés et audités. Wave informe qu'ils englobent la Taf et la Tva collectées et reversées, les diverses retenues à la source, les cotisations sociales et patronales; soit l'ensemble des obligations auxquelles nous sommes soumis.

«Depuis sa création, Wave Sénégal s'engage pleinement pour l'inclusion financière au Sénégal. Nous soutenons également l'action de l'État à travers des investissements en bons du Trésor, et l'appui à des projets communautaires structurants », rappelle Wave digital finance.