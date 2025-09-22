Addis-Abeba — Les Nations Unies, l'Union africaine (UA) et l'Union européenne (UE) ont renouvelé leur détermination à oeuvrer ensemble pour instaurer la paix et promouvoir un développement durable en Afrique.

Les trois organisations se sont engagées à intensifier leur coopération afin de mettre fin aux conflits, consolider la stabilité et faire face aux défis mondiaux allant de la crise de la dette aux changements climatiques.

Réunis dimanche au siège de l'ONU à New York, en marge de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale, leurs dirigeants ont tenu leur sixième réunion trilatérale et publié une déclaration conjointe.

Ils y réaffirment leur attachement au multilatéralisme, qualifié de « moyen le plus efficace pour relever les défis actuels », et insistent sur le respect de la Charte des Nations Unies, tout en exprimant leur inquiétude face aux violations croissantes du droit international humanitaire et des droits humains.

Le communiqué s'est largement concentré sur les crises africaines, notamment le conflit qui ravage le Soudan depuis trois ans.

Les trois partenaires ont appelé à une cessation immédiate des hostilités et à un dialogue inclusif.

Ils ont également souligné la nécessité d'une coordination renforcée au Sahel, d'un soutien continu aux processus de réconciliation en Libye et en RDC, ainsi que d'un appui durable aux opérations de stabilisation en Somalie.

Les dirigeants ont mis en avant l'importance de solutions africaines aux défis de paix et de sécurité, tout en alignant leurs efforts sur l'Agenda 2063 de l'UA et le Programme de développement durable à l'horizon 2030.

Ils ont aussi rappelé l'urgence de débloquer les financements, de réformer les banques multilatérales et d'alléger la dette.

À l'approche de la COP30 au Brésil, ils ont insisté sur des engagements climatiques plus ambitieux et ont réaffirmé, à l'occasion du 25e anniversaire de la résolution 1325, leur soutien à la participation active des femmes aux processus de paix.

Parallèlement, lors du forum « Unstoppable Africa 2025 » organisé par l'UA et le Pacte mondial des Nations Unies, le Secrétaire général António Guterres a salué le potentiel du continent, mettant en avant sa jeunesse, ses ressources renouvelables et son rôle croissant dans l'économie numérique.

Il a appelé à investir dans les énergies propres, l'agriculture résiliente et les infrastructures numériques, tout en veillant à ce que l'Afrique bénéficie équitablement de ses ressources stratégiques.

« Le développement de l'Afrique est irréversible », a-t-il affirmé, plaidant pour des réformes globales qui garantissent une représentation africaine permanente au Conseil de sécurité et une voix plus forte du continent sur la scène mondiale.