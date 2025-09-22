Addis-Abeba — Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a marqué la Journée internationale de la paix dimanche en lançant un avertissement sans équivoque : « Notre monde en guerre crie de désespoir, il aspire à la paix ».

Il a exhorté tous les peuples à agir sans plus tarder pour faire taire les armes, apaiser les divisions et redonner espoir.

« Des vies sont détruites, des enfances brisées, la dignité humaine piétinée par la cruauté et la barbarie de la guerre », a déclaré M. Guterres dans son message pour cette journée. « Tout ce qu'ils veulent, c'est la paix. »

Il a souligné que les conflits actuels ne se limitent pas aux champs de bataille, leurs conséquences s'étendant au-delà des frontières, alimentant les déplacements de population, la pauvreté et l'instabilité.

La Journée internationale de la paix a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1981 et désignée comme un jour de non-violence et de trêve.

Le thème de cette année, « Agir maintenant pour un monde de paix », souligne la nécessité d'une action collective pour prévenir les conflits, combattre la haine et la désinformation, et soutenir les acteurs de la paix, en particulier les femmes et les jeunes.

M. Guterres a souligné le lien entre paix et développement durable, notant que neuf des dix pays les plus touchés par les problèmes de développement sont également en proie à des conflits. Il a également dénoncé le racisme et la déshumanisation, appelant plutôt à un langage de respect et au dialogue.

Cette journée intervient au début de la semaine de session plénière annuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies, où les dirigeants mondiaux se réunissent à New York pour débattre des défis mondiaux - des guerres et du changement climatique à l'égalité des genres et aux risques et opportunités liés à l'intelligence artificielle.

Le Secrétaire général a déclaré que ce contexte souligne la nécessité d'une action internationale concertée en faveur de la paix, alors que les divisions se creusent et que l'instabilité s'aggrave.

« Là où règne la paix, il y a de l'espoir », a déclaré M. Guterres. « La paix ne peut attendre - agissons dès maintenant ! »