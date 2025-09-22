Algérie: Rentrée scolaire 2025-2026 - Sadaoui donne le coup d'envoi officiel depuis Alger

21 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, M. Mohamed Seghir Sadaoui, a donné, dimanche, le coup d'envoi officiel de l'année scolaire 2025-2026, depuis l'école primaire "Flissi Essghir", à El Mohammadia (Alger).

Sadaoui était accompagné du ministre de la Santé, M. Mohamed Seddik Ait Messaoudene, du ministre, wali de la wilaya d'Alger, M. Mohamed Abdenour Rabehi, du président de l'Agence nationale de Sécurité sanitaire, M. Kamel Sanhadji, ainsi que du président du Conseil du renouveau économique algérien, M. Kamel Moula.

Pour rappel, 12 millions d'élèves des trois cycles d'enseignement (primaire, moyen et secondaire) ont regagné, aujourd'hui, les bancs de l'école, à travers 30 milles établissements scolaires, à l'échelle nationale.

