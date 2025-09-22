Algérie: L'école algérienne demeure un pilier essentiel pour bâtir une société unie

21 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale, M. Brahim Boughali, a adressé ses voeux de réussite, dimanche, aux élèves et à la famille de l'Education nationale, à l'occasion de la rentrée scolaire 2025/2026, affirmant que l'école algérienne demeure un pilier essentiel pour bâtir une société unie.

"Plus de 12 millions d'élèves reprennent aujourd'hui le chemin de l'école à travers l'ensemble du pays. Nous leur souhaitons une rentrée scolaire réussie, riche en apprentissage et en réussite. Tout notre soutien va aux membres de la famille de l'Education pour leurs efforts continus en faveur de la construction de la génération de demain", a écrit M. Boughali sur son compte personnel sur les réseaux sociaux.

A cette occasion, M. Boughali a salué "le travail des enseignants, des éducateurs et du personnel administratif", soulignant que "l'école algérienne demeure un pilier essentiel pour bâtir une société unie et éclairée".

Le président de l'APN a également appelé à "la mobilisation de tous pour offrir une éducation de qualité répondant aux aspirations des générations futures".

