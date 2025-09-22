Algérie: Ouverture du 13e Festival international du Malouf - Célébration vivante d'un patrimoine musical

CONSTANTINE — Constantine a vibré samedi soir au rythme des mélodies andalouses à l'occasion de l'ouverture officielle du 13ème Festival culturel international du Malouf dont la soirée inaugurale s'est déroulée dans une ambiance solennelle et festive au théâtre régional Mohamed Taher Fergani.

L'évènement dédié à la préservation et à la valorisation de ce patrimoine musical ancestral a rassemblé un public nombreux venu assister à une soirée d'ouverture riche en émotion et en couleurs avec des prestations d'éminents artistes de Constantine, de Tlemcen, d'Alger et de la Tunisie, invitée d'honneur du festival.

Une atmosphère entraînante a marqué le début de la soirée inaugurale avec une prestation intitulée "Hadra wa Diwane" magnifiquement interprétée par l'artiste Mohamed Réda Boudebagh accompagné par les chanteurs Malek Chelouk et Adel Meghouache qui a ébloui le public avec de mélodies fortes et des paroles profondes et un spectacle de danse du genre Tahwel, une danse traditionnelle rythmée et expressive ancrée dans le patrimoine festif et musical de la ville de Constantine.

Après cette séquence chargée d'émotion et de mouvement, la star Leila Borsali de Tlemcen est montée sur scène et a joliment réussie la transition vers une ambiance cristalline transportant le public du genre Malouf vers El Gharnati en passant par Sanaâ.

L'artiste forte d'une voix pure et avec beaucoup de lyrisme et expressivité a enchanté le public par des extraits de chants classiques comme bismi Allah Bedit wa Ala Ennabi Sallit, Ya Daw Aayani, salamli Aala Nès Tlemcen et Hadi Saâ Haniya.

L'artiste Adlène Fergani a également enchanté le public avec un spectacle de chant du Malaouf constantinois créant une ambiance de fête parmi le public qui a merveilleusement apprécié Kalbi Aala Ahdikom et El Wadjh El Malih et également l'artiste Hamidou d'Alger qui a chanté, entre autres Charâ Allah Y alahbèb.

La soirée inaugurale de ce festival placé sous le slogan "Le Malouf de l'école à l'universalité", a été marquée par un spectacle de haute gamme animé par l'artiste tunisien Ziad Gharssa qui a ébloui le public par des extraits forts du malouf comme Ya nour Aâyni, zed ennabi et marhaba bi ouled sidi.

L'inauguration de ce Festival devant se poursuivre jusqu'au 24 septembre avec la participation d'artistes venus des quatre coins de l'Algérie en plus d'autres issus de 9 pays étrangers a eu lieu en présence des autorités locales qui ont mis en avant l'importance de l'évènement dans l'internationalisation et la préservation de ce genre musical.

L'artiste tunisien Taher Gharssa et Mohamed Taher Fergani ont été honorés à titre posthume à cette occasion en présence d'un représentant de l'Ambassade de Tunisie en Algérie.