Maroc: Coup d'envoi à Essaouira du 2ème Forum mondial des femmes pour la paix

Le coup d'envoi du 2è Forum mondial des femmes pour la paix, un rendez-vous international visant à promouvoir la paix, la justice et la solidarité à travers la voix des femmes, a été donné, vendredi à Essaouira, avec la participation de plus de 100 participantes de divers pays.

Porté par l'association "Les guerrières de la paix", un mouvement de femmes juives et musulmanes pour la paix et l'égalité, cet événement réunit, deux jours durant, militantes, artistes, chercheuses et élues, venues des quatre coins du monde pour échanger sur les moyens de construire un monde plus juste et pacifique.

C'est dans le cadre symbolique de Bayt Dakira, maison de la mémoire judéo-marocaine, que s'est déroulée la soirée inaugurale de cette édition, placée sous le thème "Un appel à la paix, à la reconnaissance mutuelle et à la dignité humaine".

Intervenant à cette occasion, le Conseiller de SM le Roi et Président-Fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, a mis en avant l'engagement inébranlable du Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la justice, de la liberté et de la dignité humaine, rappelant que "dans une communauté de nations fragilisée par les tensions multiples, les illusions du repli identitaire ou le déni de l'art du vivre ensemble, le Royaume incarne une voie de dialogue et de médiation".

"Vous êtes à Essaouira, en terre d'Islam, dans un espace où la synagogue côtoie les mosquées et où les générations ont appris à vivre ensemble. Bayt Dakira n'est pas un musée, c'est un espace vivant, une mémoire dynamique qui nous apprend à rencontrer l'autre, à comprendre nos différences et à les célébrer. C'est ici que le dialogue devient concret et que la mémoire se transforme en action pour la paix", a-t-il fait observer.

Soulignant le rôle des femmes et des jeunes comme acteurs essentiels de la paix et de la solidarité internationale, M. Azoulay a salué l'engagement des militantes et organisatrices du forum et leur capacité à incarner la force de la société civile dans la construction d'un monde plus juste et solidaire.

"Vous incarnez l'art du possible. Votre engagement montre que le dialogue et la coopération ne sont pas de simples mots, mais des actions concrètes qui construisent un avenir meilleur pour tous", a-t-il conclu.