Maroc: Imilchil - Tomber de rideau sur l'édition 2025 du Moussem des fiançailles et du Festival des musiques des cimes

Le rideau est tombé, samedi soir à Bouzmou et Imilchil, (province de Midelt), sur l'édition 2025 du Moussem des fiançailles et du Festival des musiques des cimes, deux événements à vocation culturelle, sociale et économique.

La clôture de ces deux manifestations, placées cette année sous le thème "Patrimoine authentique et tourisme durable au service du développement local", a été marquée par la traditionnelle cérémonie de mariage collectif à laquelle ont pris part des couples issus de différentes tribus de cette région du Royaume.

Les actes de mariage de ces couples ont été signés sous une tente à la place située près du Mausolée de Sidi Hmad Oulamghani, dans la commune de Bouzmou, en présence du gouverneur de la province de Midelt, Abdelwahab Fadhil, ainsi que de plusieurs responsables locaux.

Au menu du Moussem et du Festival figuraient des soirées artistiques animées par des groupes folkloriques représentant plusieurs régions du Royaume, un Salon des produits de l'artisanat et de terroir, des colloques scientifiques, ainsi que des compétitions sportives et des activités éducatives et de divertissement dédiées aux enfants et aux jeunes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Mahmoudi, membre de l'association Akhiam, organisatrice de cet événement, a indiqué que le Moussem des fiançailles et le Festival des musiques des cimes ont pour objectifs de célébrer, de sauvegarder et de pérenniser les traditions locales et les coutumes du Grand Atlas.

Le Moussem et le Festival, a-t-il ajouté, ont crée une importante dynamique économique et touristique et offert des espaces d'échanges commerciaux entre les tribus locales, faisant savoir dans ce sens que les établissements d'hébergement touristique ont affiché complets durant cet évènement.

Organisée en partenariat avec les communes territoriales de Bouzmou et d'Imilchil, et en coordination avec la préfecture de la province de Midelt, cette manifestation a offert également aux visiteurs une immersion inédite dans le patrimoine et les traditions locales tout en assistant aux festivités riches en musique amazighe, danses populaires et événements colorés.